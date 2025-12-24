北捷1219恐攻事件 蔡英文：哀悼慰問傷亡民眾與家屬

快訊

中央社／ 台北24日電
圖為北捷臨時悼念牆。聯合報記者林佳彣／攝影
圖為北捷臨時悼念牆。聯合報記者林佳彣／攝影

針對北捷隨機襲擊事件，前總統蔡英文今天對傷亡民眾與家屬表達最深切的哀悼與關心。她表示，「在困難的時候，我們選擇彼此扶持；在不安的時候，我們選擇守住希望」，願明天的台灣，依然溫柔而堅強。

蔡英文晚間在臉書發文表示，近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件。許多人心裡有擔憂，也有難以言說的沉重。

她表示，想對傷亡的民眾與家屬，表達最深切的哀悼與關心。也想謝謝守護台灣人民的警、消、醫、護，各位辛苦了。更要謝謝每一位努力照顧彼此的台灣人，謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任。

蔡英文表示，在這樣的時刻，祝福大家平安，祝福所愛的人安好，也祝福心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。

她說，台灣一直都是這樣走過來的。「在困難的時候，我們選擇彼此扶持；在不安的時候，我們選擇守住希望」。願今晚的大家，一切心安、順遂。願明天的台灣，依然溫柔而堅強。

