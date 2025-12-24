快訊

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

疑隨機攻擊案凶嫌哥哥5百多字親筆信致歉 透露張嫌遭霸凌過往

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
疑似張姓嫌犯哥哥親筆信。記者邱書昱／攝影
疑似張姓嫌犯哥哥親筆信。記者邱書昱／攝影

北捷台北車站12月19日發生隨機傷人案，台北車站M7出口放置白色鮮花，每天都有民眾寫下卡片悼念見義勇為的余姓先生。其中，在花海當中，有封寫滿2張白紙的信件，署名寫下張嫌兄長，疑似就是張姓嫌犯的哥哥親筆寫。

疑似張嫌哥哥的信件，是放置在靠近M7出口的星巴克，上頭寫To.英雄余家昶、余媽媽，信件末端則寫下張嫌兄長，內容也提到家庭教育，「踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。」

全文：

或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？

但...家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已...

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

by.張嫌兄長。

疑似張姓嫌犯哥哥親筆信。記者邱書昱／攝影
疑似張姓嫌犯哥哥親筆信。記者邱書昱／攝影

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

成年孩子犯錯父母須道歉？律師諷「穿越到古代」：乾脆立法連坐

歌手王ADEN演出機會再減1 宜蘭市跨年晚會表演將他剃除

臭臉被指網暴女學生 王ADEN說話了「希望事情停在這邊」

相關新聞

北捷因應1219案規定禁戴防毒面具、過濾式呼吸器 勸導無效就拒載

北捷台北車站12月19日發生隨機傷人案，由於犯嫌扔擲煙霧彈時，頭戴防毒面具，北捷今增訂旅客裝扮注意事項，若無正當理由佩戴...

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

19日傍晚在台北車站、中山站驚傳扔擲煙霧彈與隨機殺人事件，凶嫌張文一共造成3人死亡，而他也在當晚墜樓身亡。驚悚事件造成社會人心惶惶，許多人更至...

疑隨機攻擊案凶嫌哥哥5百多字親筆信致歉 透露張嫌遭霸凌過往

北捷台北車站12月19日發生隨機傷人案，台北車站M7出口放置白色鮮花，每天都有民眾寫下卡片悼念見義勇為的余姓先生。其中，...

余家昶1月3日舉辦告別式 蔣萬安今懇請媒體勿做這件事

北車及中山商圈發生無差別攻擊事件，57歲男子余家昶挺身而出制止兇嫌過程中喪命，余家昶母親表示，雖失去兒子感到痛苦，但以兒...

32歲男PO文稱「下一個張文會出現」 沒錢交保被限制住居

台北車站、中山商圈12月19日發生連續攻擊事件，造成包含兇嫌在內共4死11傷，卻有一名32歲林姓男網友頻在Threads…

怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民

北市隨機傷人事件又掀起廢死與否論，民進黨立委王世堅今天表示，90%以上台灣人民主張死刑，如果一而再再而三縱容死刑犯，會讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。