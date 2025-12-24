北捷因應1219案規定禁戴防毒面具、過濾式呼吸器 勸導無效就拒載
北捷台北車站12月19日發生隨機傷人案，由於犯嫌扔擲煙霧彈時，頭戴防毒面具，北捷今增訂旅客裝扮注意事項，若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器等，引發危安疑慮者，經站務人員勸導未改善就一率拒載，並於即日起實施。
北捷表示，為維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，北捷增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」。旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。
北捷提醒，該措施從即日起實施，並已於公司網站正式公告。
北捷說，由於前述行為經站務人員勸導仍無法配合改善者，本公司得依「台北捷運系統旅客須知」第7點第2款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。
北捷說，尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。
