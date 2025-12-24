揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

19日傍晚在台北車站、中山站驚傳扔擲煙霧彈與隨機殺人事件，凶嫌張文一共造成3人死亡，而他也在當晚墜樓身亡。驚悚事件造成社會人心惶惶，許多人更至北車、誠品南西店外獻花致意。今（24）日網友發現在北車有疑似凶嫌胞兄留下的親筆信與鮮花，不僅揭開弟弟的過往，並向余媽媽致意「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。

北車、中山站隨機殺人事件造成社會人心惶惶，許多人選擇到案發現場獻花致意，祈求亡者安詳、傷者平安，不過Threads上有眼尖網友發現，疑似張文的哥哥也前往現場留下鮮花與親筆信致意。

對於可怕的1219事件，張文哥哥寫滿2張卡片，他表示雖然知道自此不再受社會目光注視可能是最好的選擇，也坦言根本沒資格獻花，但對於余媽媽仍願意以大愛回應張文造成的傷害，讓他下定決心，即使身處南台灣也必須北上將花束與言語交給余媽媽。

張文哥哥還提到，事件發生後，不論是哪種立場的社會輿論都予以尊重。但他也坦言「家家有本難念的經」，親自揭露弟弟求學時期、軍旅生活均遭到霸凌，雖然有些人選擇將負面情緒轉化為奮發向上的養分，但也有人會因此做出逾矩的事情。

而對於余家昶英勇捨身阻擋，張文哥哥坦言自知所有話語都可能被視為作秀或乞求原諒之詞，但他仍要向余媽媽致意，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良」。

以下為疑似張文哥哥卡片全文：

To 英雄余家昶、余媽媽： 或許我知道消失於社會的目光對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即便遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。 這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？ 但…家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還須面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已… 我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。 by張嫌兄長

疑似1219事件凶嫌哥哥親筆信。記者邱書昱／攝影