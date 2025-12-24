快訊

余家昶1月3日舉辦告別式 蔣萬安今懇請媒體勿做這件事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午主持公安會報。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午主持公安會報。記者楊正海／攝影

北車及中山商圈發生無差別攻擊事件，57歲男子余家昶挺身而出制止兇嫌過程中喪命，余家昶母親表示，雖失去兒子感到痛苦，但以兒子為榮。台北市長蔣萬安下午在公安會報中代家屬轉達，1月3號告別式上，也懇請媒體朋友，不要拍到家屬的畫面。

蔣萬安指出，這幾天看到余家昶母親受訪，表達對失去兒子感到痛苦，但也以兒子為榮，另外對嫌犯的父母，余媽媽更表達，希望社會大眾能給他們一些安慰，這樣的胸襟和善良，令人無比感動，余家昶挺身救人的英勇事蹟，也應該要永遠被記住。

蔣萬安說，在與余家家屬當面表達哀悼及慰問時，家屬有特別跟他提到，他們希望低調，希望能夠確保家屬的隱私，不希望媒體新聞報導上曝光或是露出。另外，他們也提到，在1月3號的告別式上，懇請媒體朋友，不要拍到家屬的畫面，留給家屬一個能夠寧靜哀悼余家昶的空間，余家家屬想要保護自己家人的心，大家都能理解，也希望大家給予尊重。

北車隨機攻擊 張文 蔣萬安

相關新聞

余家昶1月3日舉辦告別式 蔣萬安今懇請媒體勿做這件事

北車及中山商圈發生無差別攻擊事件，57歲男子余家昶挺身而出制止兇嫌過程中喪命，余家昶母親表示，雖失去兒子感到痛苦，但以兒...

32歲男PO文稱「下一個張文會出現」 沒錢交保被限制住居

台北車站、中山商圈12月19日發生連續攻擊事件，造成包含兇嫌在內共4死11傷，卻有一名32歲林姓男網友頻在Threads…

怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民

北市隨機傷人事件又掀起廢死與否論，民進黨立委王世堅今天表示，90%以上台灣人民主張死刑，如果一而再再而三縱容死刑犯，會讓...

安全疑慮商品實名制購買？ 數發部：將跨部會討論

台北捷運日前發生攻擊案震驚社會，而兇嫌包括煙霧彈、長短刀等犯罪器具都是透過網路購買，立委就認為應檢討是否購買要採實名制。...

檢警今重返張文「所有犯罪現場」3D掃描 最陽春模型一天就可重建

張文犯下台北車站、中山誠品南西一帶隨機攻擊案，為完整還原犯案動線與分析現場環境，承辦主任檢察官曾揚嶺今天和台北市警局鑑識...

批民進黨不執行死刑 趙少康：支持無期徒刑三級制

台北市19日發生隨機殺人釀4死11傷，余家昶為制止而傷重不治。中廣前董事長趙少康表示，應把刑法無期徒刑三級制，最重改為終...

