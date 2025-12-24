余家昶1月3日舉辦告別式 蔣萬安今懇請媒體勿做這件事

北車及中山商圈發生無差別攻擊事件，57歲男子余家昶挺身而出制止兇嫌過程中喪命，余家昶母親表示，雖失去兒子感到痛苦，但以兒子為榮。台北市長蔣萬安下午在公安會報中代家屬轉達，1月3號告別式上，也懇請媒體朋友，不要拍到家屬的畫面。

蔣萬安指出，這幾天看到余家昶母親受訪，表達對失去兒子感到痛苦，但也以兒子為榮，另外對嫌犯的父母，余媽媽更表達，希望社會大眾能給他們一些安慰，這樣的胸襟和善良，令人無比感動，余家昶挺身救人的英勇事蹟，也應該要永遠被記住。

蔣萬安說，在與余家家屬當面表達哀悼及慰問時，家屬有特別跟他提到，他們希望低調，希望能夠確保家屬的隱私，不希望媒體新聞報導上曝光或是露出。另外，他們也提到，在1月3號的告別式上，懇請媒體朋友，不要拍到家屬的畫面，留給家屬一個能夠寧靜哀悼余家昶的空間，余家家屬想要保護自己家人的心，大家都能理解，也希望大家給予尊重。