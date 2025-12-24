南檢成立「防範恐怖攻擊應變小組」 檢警調廉齊聚全力維護社會秩序

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南地檢署昨天召開防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，由檢察長鍾和憲擔任召集人，全面強化預警、通報與即時應處，全力維護社會秩序與民眾安全。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署昨天召開防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，由檢察長鍾和憲擔任召集人，全面強化預警、通報與即時應處，全力維護社會秩序與民眾安全；對於涉及網路、大眾運輸工具或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，由專責檢察官指揮偵辦。

因應「1219北市隨機襲擊事件」，在高等檢察署檢察長張斗輝指示下，台南地檢署於本月21日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，昨天檢察長鍾和憲召集轄內檢警調廉及政風等小組成員，於台南地檢署舉行防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議。

昨天會議由主任檢察官王聖豪擔任執行秘書，並有6位專責檢察官及轄內各相關單位擔任小組成員，討論加強情資蒐報與風險評估合作，藉以即時啟動應變與強制作為，遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

台南地檢署指出，轄內如遇有於網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公眾安全相關案件，將立即通報應變小組並報請檢察官指揮，從嚴從速偵辦，確保社會秩序與民眾安全不受威脅，遏阻重大治安事件引發模仿效應，藉以守護社會安定與民眾安全。

台南地檢署昨天召開防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，由檢察長鍾和憲擔任召集人，全面強化預警、通報與即時應處，全力維護社會秩序與民眾安全。記者袁志豪／翻攝
