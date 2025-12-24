桃園地檢署。圖：資料照

台北車站、中山商圈12月19日發生連續攻擊事件，造成包含兇嫌在內共4死11傷，卻有一名32歲林姓男網友頻在Threads、Facebook發文預測下個恐攻地點、宣稱「下一個張文」還會出現，桃園地檢署接獲新北市林口警分局通報，22日拘提林男到案，訊問後諭知具保10萬元，因林男籌不出10萬，檢察官認其恐有逃亡之虞，改以聲請羈押，經法院裁定限制住居。檢方並於今(24)日依恐嚇公眾罪嫌起訴林男、並建請法院從重量刑。

桃檢表示，林男21日晚間8時許在社群平台上發表恐嚇台北捷運站言論，該署接獲通報後指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官陳寧君偵辦，並於22日即時拘提林男到案，檢察官訊問後認為，社會正值北車殺人案件深受恐懼之際，林男恣意發表加深民眾恐懼言論，殊值非難，即於蒐證完備後即於今日偵結提起公訴。

檢方審酌被告明知社會甫因無差別殺人事件而陷入惶惶不安之際，且其曾有以該案臉書帳號發布恐嚇公眾言詞而經偵辦，雖經為不起訴之處分，然對於在公開社群平台發布此類言論，即可能引發社會恐慌一節，應已具備相當認知，卻仍在網路發表「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點：…」，甚至發布「下一個張文，會出現」等貼文，加深社會不安，建請法院從重量刑。

桃檢強調，對於企圖利用社會重大危害公安犯罪事件，散布恐懼言論，擾亂社會秩序，或以暴力、威脅方式危害公眾安全等行為，將依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定，並請民眾遇相關訊息均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免加深社會恐懼不安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：32歲男PO文稱「下一個張文會出現」 沒錢交保被限制住居