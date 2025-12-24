安全疑慮商品實名制購買？ 數發部：將跨部會討論

台北捷運日前發生攻擊案震驚社會，而兇嫌包括煙霧彈、長短刀等犯罪器具都是透過網路購買，立委就認為應檢討是否購買要採實名制。對此，數發部長林宜敬就表示，會在一個月內跨部會討論，研議是否對部分商品採取網購實名制或身分認證等管理機制。

立院交通委員會今邀請數發部、行政院打詐中心等相關部會就「社群平台打詐成效」進行專案報告，但但日前北捷攻擊案中，兇嫌網購犯罪用品要如何管控，成了朝野立委關注焦點。

國民黨立委洪孟楷、民進黨立委何欣純都表示，兇嫌張文犯罪用的裝備、刀具、煙霧彈等，都是透過網購而來，政府是否檢討具安全疑慮的品項，甚至研議部分網路販售商品是否需實名制。

對此林宜敬表示，若在網路上實施實名制，如大陸做法，確實可能有效遏止犯罪，但同時也涉及隱私權等問題，而台灣是自由民主法治國家，相關措施需評估。

林宜敬也說，數發部在本周一（22日）已經有找相關平台討論，國內電商態度積極主動，也都願意全力配合，而數發部將在1個月內邀內政部、衛福部等相關單位討論清單。

林宜敬表示，未來包括對危險物品採實名制購買、取貨時以數位憑證皮夾等方式留下身分證明資料，以利追查；未來也可導入科技追蹤，主動發現可疑的採購行為，這是內政部警政署主責，但是數發部作為一個技術機關，一定會全力配合，主動找出方法解決這些問題。