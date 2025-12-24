檢警今重返張文「所有犯罪現場」3D掃描 最陽春模型一天就可重建

張文犯下台北車站、中山誠品南西一帶隨機攻擊案，為完整還原犯案動線與分析現場環境，承辦主任檢察官曾揚嶺今天和台北市警局鑑識中心以及轄區警方重返現場，針對所有案發空間進行全方位3D掃描。警方說，掃描後依照模型精緻程度不同，建模所需時間也不同，但最陽春的建模，一天內就可以重建出來。

檢警今天上午9時趁百貨公司尚未營業，先至誠品南西店，針對店內包括頂樓等多處案發地點及一樓南京西路進行3D掃描，約1個多小時完成，為求全貌還原，鑑識人員隨後轉往大同區旅館、中正區公園路租屋處，以及台北車站M8、M7出口第一現場掃描重建，在下午1點多陸續完成。

警方說，由於張文犯案還包括中山區3處縱火地點，接下來一鼓作氣，同樣至中山區林森北路、長安東路等3處掃描重建，預計下午4點前完成所有作業程序。

關於這次為何啟用3D掃描，警方表示，國民法官法上路後，高檢署要求若案件符合國民法官法，需透過數位重建呈現犯罪現場，協助國民法官理解案情，目標是讓人民參與司法，讓審判更符合社會期待。

警方說明，此次使用紅外線雷射掃描設備，將案發現場完整數位化，再透過專業軟體建構三維模型，以精準保留現場的空間配置與相關物證位置，避免時間與人為因素造成現場資訊流失，相關3D重建資料除可供後續案情分析、專案檢討使用，也能在法庭上輔助呈現。

警方也表示，儘管張文已死亡，案件不會進入實質審判程序，但考量本案社會影響重大，仍依既定鑑識程序完整重建各處現場，作為司法與警政體系檢討、留存的重要資料。

據了解，北市警局於2023年、花費破300萬元購入該套3D掃描設備，已多次運用於重大刑案與國民法官案件的現場鑑識工作；上一次出動，是今年6月蔡姓男子在建國高架拒捕，遭開12槍中彈亡的事發現場。