批民進黨不執行死刑 趙少康：支持無期徒刑三級制

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣董事長趙少康。圖／本報資料照（記者余承翰／攝影）
台北市19日發生隨機殺人釀4死11傷，余家昶為制止而傷重不治。中廣前董事長趙少康表示，應把刑法無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋。既然民進黨不願執行死刑，至少該給人民最低限度的安全保障，這不是報復，而是為了保護守法、善良的大多數人。

趙少康指出，余媽媽失去兒子不但沒有仇恨、咒罵，也沒有把責任推到加害者身上，反而還關心對方父母、替對方著想，這樣的胸襟與高度，令人敬佩，也令人鼻酸。

趙少康說，他相信正是余媽媽這份精神，才能教育出像余家昶這樣正義、不顧一切、奮力對抗嫌犯的人。在此，向余家昶及余媽媽致上最深的敬意。

趙少康提到，每當重大犯罪發生，總有人說家庭教育出了問題，但不是所有悲劇，都能簡化成父母的問題。教育問題、社會問題，甚至司法制度的缺失，都可能是因素之一。民進黨執政後，台灣已進入實質廢死，加上「廢死聯盟」總在發生重大社會事件時主張廢除死刑，忽略受害者家庭的痛苦，也無視社會反廢死的聲音。

趙少康說，雖然刑法定有無期徒刑，但並不是真的無期，只要關25年就能假釋出獄。真的能保證這些人假釋出來就會悔改嗎？還是只是把風險，再次丟回社會？所以他非常贊同，應該把刑法無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋。

趙少康認為，既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障，這不是報復，而是為了保護守法、善良的大多數人。今天是平安夜，最近社會事件頻傳，讓人很難真正心安。我衷心希望，台灣能找回最基本的安全感，大家都能真正平安。

