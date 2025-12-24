張文父母下跪道歉 學者籲建社安網勿全歸咎家庭

快訊

中央社／ 台北24日電

張文犯下台北市隨機攻擊案，其父母下跪道歉。學者今天表示，華人社會強調社會關係，個人行為常牽連家庭，呼籲建構社會安全網，預防類似憾事，而非將責任全歸咎原生家庭。

男子張文19日在台北市隨機攻擊，釀嚴重死傷後墜樓不治。張父和張母昨天首度受訪，連說4次「對不起」，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉，引發各界討論。

57歲的余家昶因阻擋犯嫌張文而喪命，余母接受媒體訪問時表示，希望社會大眾給張文的父母一個安慰，事情是張文做的，跟父母沒有什麼關係；呼籲民眾不要把怒氣轉向張文的父母。對此，不少民眾深受感動。

世新大學社會心理學系系主任張志堯今天接受中央社記者訪問時指出，華人社會是社會關係主義，而非個人關係主義，強調「成年人應為自己負責」的觀念還沒有很普遍，這也導致個人行為不僅是個人造成，還牽扯到社會關係連結，因此即使成年人犯錯，父母出來道歉常被視為理所當然。

張志堯提到，從新聞報導來看，不清楚張文父母出面道歉的理由，推估可能是看到自己孩子犯下滔天大錯後產生的自責，或是受到周圍人責怪的壓力而出面道歉，最後成為社會大眾情緒的出口。

面對這起社會事件，張志堯認為，攻擊個人於事無補，應理性看待事件本身，致力建構社會安全網，預防類似憾事；對於長期無法融入社會的這群人如何追蹤，當家庭成員失聯時，應該由誰來幫助這些人，這才是要檢討的方向，避免把離開家庭成員的責任都歸咎原生家庭。

中央研究院民族學研究所兼任研究員、台灣大學心理學系兼任教師葉光輝指出，現在是多元化的社會，各種聲音都有，傳統觀點可能認為「養不教，父之過」；現代觀點可能認為個人行為應由個人負責，每個人的價值判斷不同，沒有所謂的對和錯，對於不同意見都應給予尊重和包容。

葉光輝提到，張文的父母願意出面道歉，不管能否安撫受害者家屬，都應給予肯定，不要去指責他們虛情假意或想逃脫罪責；張文事件不僅是個人問題，社會也多少有些責任，大家應思考如何預防，不要再有更多人去模仿張文的行為。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

北車隨機攻擊 張文

