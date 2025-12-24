快訊

1219隨機殺人案警方通訊是否失靈受關注 北市有2.6%「無訊號區」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市19日發生無差別攻擊案，凶嫌張文戴面罩著軍事裝備在北車投擲煙霧彈。圖／警方提供
台北市19日發生無差別攻擊案，凶嫌張文戴面罩著軍事裝備在北車投擲煙霧彈。圖／警方提供

1219事件，警方通訊是否失靈受關注。北市警經過測試，北市有2.6%是「無訊號」的地方，包括地下室、隧道，議員憂心若該地點剛好發生無差別攻擊，將造成危害。對此，北市警通信隊指出，會裝設「強波器」來彌補訊號不足。

台北市警局曾針對1094個測試點測試無線電，通達率達97.4%，但有2.6%「無訊號」包括地下室；議員侯漢廷指出，若這2.6%無訊號，剛好就在1219無差別攻擊事件發生的北車或中山地下街？該如何改善確保覆蓋率？

侯漢廷說，他知道員警不太喜歡用無線電，因為有手機就好，但只能1對1，像緊急事故時，須要1對多，無線電可讓附近的員警都能聽得到，如果是在捷運，或是地下街、地下室，有訊號死角，該如何精進？

議員林延鳳則質疑，傳出1219事件發生時，有員警當時的無線電「靜悄悄」？捷運內收不到訊號，甚至有員警到誠品南西店，也沒收到，這是2.6%的是「無訊號」區？不過，市警局通信隊表示，根據通訊紀錄，員警是有收到訊號，包括中山分局和中正一分局員警。

北市警局長李西河指出，北市警局和捷警隊的無線電屬不同系統，但兩者有介接一個頻道，捷警隊的勤務中心跟市警局分局的勤務中心，若捷運發生狀況，通報可以馬上同步收到。雖然警察局的系統在地下室會有死角，因為基地台是在空中，但介接以後，就可以知道捷運站內有什麼訊息。

北車隨機攻擊 張文

