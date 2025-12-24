北捷隨機攻擊…精神醫曝疑模仿美國血案「戴防毒面具穿軍事裝備」

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台北市19日發生無差別攻擊案，凶嫌戴面罩著軍事裝備在北車投擲煙霧彈。圖／警方提供
台北市19日發生無差別攻擊案，凶嫌戴面罩著軍事裝備在北車投擲煙霧彈。圖／警方提供

北捷隨機攻擊案後造成社會沉痛及恐懼，台北市長蔣萬安更拒提凶嫌姓名，精神科醫師沈政男贊同蔣的作法，他指出，該案發生後，除了看出犯案者明顯就是模仿鄭捷外，2012美國奧羅拉戲院槍擊案也可能是其模仿來源，該案凶手是神經科學博士班中輟生，犯案時戴防毒面具，身穿軍事裝備，跟犯案者的打扮類似。

沈政男指出，蔣萬安刻意不提犯案者名字，理由是「他要造成大家恐慌、不讓他得逞」，這是正確作法。而他近日發表意見同樣不提犯案者名字，除避免恐慌，更要避免被其他潛在犯案者「烈士化」，把該名犯案者當成模仿甚至崇拜的對象。

此外，鄭捷曾讀國防大學，犯案者曾當志願役都對軍事生活有興趣，軍事訓練強調的是剛強、堅毅、攻擊與抵抗，易吸引這方面特質的人，犯案者卻因酒駕遭開除應非自導自演，而是意外因此受挫，是否埋恨意與殺機，待警方解碼筆電驗證。

他進一步表示，案件發生至今都還看不到這位犯案者的任何言論與想法，即使他構思殺人計畫這麼久，都沒透露背後動機與情緒，實在少見。這類隨機殺人者若能用語言文字或圖像抒發負面情緒，通常能減少肢體暴力宣洩的可能。

至於犯案者是否有自殺意圖，沈政男表示，應該是從頭到尾就已經想好，若遭到逮捕，就要結束自己的生命，這從犯案者事先探勘商業大樓頂樓，以及犯案後從容走向頂樓，所能做的唯一合理推論，也符合這類大規模隨機殺人常見的樣態。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市19日發生無差別攻擊案，案發後警方追捕，並封鎖相關現場。本報資料照片
台北市19日發生無差別攻擊案，案發後警方追捕，並封鎖相關現場。本報資料照片

