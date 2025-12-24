成年孩子犯錯父母須道歉？律師諷「穿越到古代」：乾脆立法連坐

台北隨機殺人事件，27歲凶嫌張文造成多人死傷。昨（23）日勘驗遺體，張文父母在鏡頭前下跪道歉，那一幕也震撼許多台灣人。「法老王」律師王至德質疑，每次發生重大刑案，台灣人總要求凶嫌父母出來道歉，他認為，強迫父母連坐，在法律與實務邏輯上皆屬荒謬。

王至德律師以「父母該為幾歲的孩子做錯事而道歉？」發文，他說台灣每次遇到重大刑案，總有人要求嫌犯父母道歉，若不出面，就會發動肉搜網暴。但其實以法律人的角度來看，這是很不可思議的，因為「法律就是一人做事一人當」，未成年人犯罪因為有民事賠償義務，父母還需負連帶賠償責任，但是成年子女犯錯，父母在法律上或事實上都對孩子沒有管教權，為什麼還能要求父母道歉？

王律師說，「沒有父母會想要教養出一個犯罪者，至少絕大部分的正常父母不會，我相信張文的父母也不會」。面對孩子犯下滔天大罪，父母一定是愧疚的，所以這對父母為了成年多年的孩子道歉。

王律師舉出了幾個例子，馬來西亞女大生命案凶嫌28歲、張文27歲、鄭捷21歲、台中瑪莎拉蒂惡少案凶嫌23歲、李宗瑞27歲、Makiyo醉毆司機案27歲，這些成年嫌犯的父母親都曾出面為子女的惡行道歉。

王律師說，很多人認為「子不教，父之過」，因此子女作惡，父母道歉。但有的孩子長大後作姦犯科，可能真的與父母管教無方有關，有些人在父母合理教養下，依然犯了重罪，難道所有子女犯罪，父母都該道歉嗎？且在大部分案件中，並沒有揭露嫌犯父母教養方式，又怎麼一口咬定教養無方呢？

王律師直言，要父母對已經成年子女行為負全責，「跟古代的誅連九族也相去不遠」。他稱，如果真的覺得子女教養無方，父母應該受罰，不如立法，「只要子女犯罪，不管子女幾歲，父母都該負責，如果有收養的，就連養父母一起負責」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980