1219隨機殺人凶嫌張文租屋處物品稀少 冰箱是空的警研判計畫性丟棄
張文19日犯下台北車站、中山站隨機殺人案，震驚社會，事件進入案發後第六天，由於他未留下遺書，檢警仍不知他犯案動機，警方試圖從他行蹤與生活細節抽絲剝繭，還原案情真相。
據了解，警方勘查張文位在台北市中正區公園路的租屋處，發現屋內個人物品稀少，隨身衣物僅剩數件，冰箱空無一物卻瀰漫汽油味，研判他在犯案前即有計畫地陸續清空、丟棄個人物品。
警方調查，張文今年1月以每月1萬7000元承租公園路20巷內一處套房，警方事後訪查同層房客，房客皆表示平時與張文少有互動和碰面。
張文犯案前曾在租屋處縱火，警方全面搜索現場，發現縱火點共有2處，分別在公共區域的洗衣機，以及房內床鋪。
警方指出，張文先將電競型筆記型電腦放在床上，淋上汽油後點火反鎖房門，隨後到公共區域，隨手拿其他房客晾曬的衣物，同樣淋上汽油縱火。
警方在他房內查扣5把短刀，以及5個汽油桶，進一步搜索發現，冰箱雖然空置，卻殘留濃烈汽油味，房內衣櫃縫隙更被大量膠帶封貼，情況詭異。
警方研判，張文可能購買汽油後，在房內分裝製作汽油彈，剩餘汽油為避免氣味外洩，曾暫置冰箱；衣櫃貼膠帶，則疑似為防止汽油味沾染犯案時穿著的衣物。
