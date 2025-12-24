張文已成年離家 律師籲「別再追殺父母」：匯錢不等於資助犯罪

北捷隨機殺人案引發社會震撼，相關討論持續延燒，部分輿論將矛頭指向兇嫌張文的父母，質疑其家庭責任。對此，律師陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文指出，社會不應將憤怒轉移到與案件無直接關聯的家屬身上，更不該對父母進行公審。

陳宇安表示，張文已27歲，屬於完全行為能力的成年人，且已離家兩年多，與家中甚少聯絡，父母實際上並不清楚他的生活狀況與行為動向。對於外界質疑「既然沒聯絡，為何母親仍匯錢給他」，她認為，有沒有聯絡跟有沒有給錢是兩回事。即便親子關係緊張，父母仍可能基於不捨與關心，選擇在經濟上支援離家生活的孩子，這在情感上並不罕見，也不等同於知情或縱容犯罪。

陳宇安直言，父母並不知道兒子有犯罪計畫，「怎麼現在講得好像媽媽在資助兒子犯罪一樣」。

陳宇安也提到，看到張文父母出面下跪道歉的畫面，讓他聯想到多年前一起台灣留學生在日本犯下殺人案的事件。當時，兇嫌的父親是日本知名料理店老闆，同樣站出來哭著替兒子道歉。那些父母不僅失去了孩子，也同樣不知道事情為何會發生，甚至可能連媒體掌握的資訊都比他們更多。父母必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉，「別再追殺他們了吧」。

網友紛紛表示，「我們與惡的距離，號稱熱播，但想傳達的訊息並沒有太多人學到」、「看到爸爸媽媽在媒體前面下跪那幕，真的鼻酸」、「大家可以很理性的不去追殺他的父母，但一定要呼籲有孩子的人，多多關心孩子，或許你的一些些關懷都可以避免孩子走上這樣的路」、「說的真好...那個還在念書的學生，父母都管不住了...更何況這個已經27歲了」。

有網友認為，「會造成這個悲劇有很多的理由，甚至於可能沒有理由，他就是天生壞種」。可以好好檢討為什麼會發生，是不是有辦法能夠避免相同的憾事，「但是我覺得一路的責怪其家人真的沒有必要，就算要追究責任，那也是受害者家屬才有這個資格。我們路人真的沒有資格談追究責任或者原諒」。