隨機殺人凶嫌張文熱愛動漫手遊 警嘆：標準宅男卻又狂搜鄭捷事蹟

張文犯下隨機攻擊案件後，警方專案小組拼湊他的網路足跡，希望能找出他的犯案動機，警方發現張文犯罪時下手狠毒，但平常生活就是一個標準宅男，喜歡同人動漫及手遊；不過與愛好同人漫畫相比，張文也在網路搜尋大量鄭捷的事蹟，如此性格兩極讓警方印象深刻。

張文愛好同人動漫，其中他喜歡的一部動漫是「無職轉生：到了異世界就拿出真本事」，講述一個沒有人生目標也沒有工作的男人，喪失生活希望，卻因意外死亡，轉生到魔法與劍的世界，從此迎向種種冒險，決心用新的生命，反省自己並認真活下去。

「無職轉生：到了異世界就拿出真本事」改編自日本輕小說，在小說網站累積人氣獲得第一名，讓人注意的是，男主角的設定，一開始是在現實世界沒有工作也沒有目標的尼特族，因為死亡獲得在異世界新生；只是小說中男主角的死亡，是因為遭遇車禍離世；張文的死亡，卻是以殺人性命走投無路墜樓為代價。

另外張文也愛玩手遊，他在10月策劃犯罪時，也上網玩手遊「地平線行者 Horizon Walker」，這款遊戲是融合獨創世界觀的回合制RPG遊戲，遊戲簡介要玩家和穿越次元來而來的魅力女性們，一起與諸神展開對戰，世界觀是繁榮的人類文明因突然出現的次元「裂縫」而迎來滅頂之災。

有警方說，從張文的愛好來說，可以看出他和一般的年輕人沒兩樣，喜歡動漫與手遊，但網路搜索動漫的同時，卻也搜尋大量鄭捷的故事，可以看出極為推崇鄭捷，因此張文犯罪動機，成為警方仍在釐清的重點，