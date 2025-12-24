聽新聞
1219隨機殺人案余家昶捨身救人 張善政：家屬婉拒捐款轉捐市府助人
台北車站、中山商圈上周五發生無差別攻擊傷人案，造成4死11傷。桃園市民余家昶遇見凶手投擲煙霧彈製造混亂及攻擊，奮勇挺身而出，卻在過程中不幸殞命。桃園市長張善政今受訪提到，有善心人士捐款給余家，但余家考量經濟狀況還行，所以又將錢回捐給市府，對此他非常感謝。
桃市府昨表示，在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，入祀儀式預計在明年忠烈祠春祭期間正式辦理。
張善政今在上任3周年記者會後受訪表示，余先生因為戶籍在桃園市，市府依照忠烈祠的規定，會讓余先生入祀桃園市的忠烈祠。
張善政提到，桃園市有些善心人士捐款，但余家非常溫暖，覺得自己的經濟狀況還可以，所以又把捐款回捐給市府，讓市府未來對於需要被捐助的朋友，可以運用這筆捐款，他要特別感謝余先生的家屬；至於余先生的公祭下周六將在台北舉行，屆時他會去參加。
市府人士表示，目前捐給余家的捐款主要是中壢仁海宮捐的200萬元，在余家婉拒捐款後，市府會再與余家討論後續處理方式。
