1219隨機殺人案北捷M7設臨時悼念牆 北捷籲：勿放食物

北捷台北車站在12月19日發生隨機傷人案，不幸罹難的余先生見義勇為，也阻撓犯嫌計畫。事後，不少民眾自發性到案發M7出口擺鮮花、貼小卡悼念。北捷表示，在25日之前會先設置臨時悼念牆，提供民眾表達感謝，同時也提醒不要綁放飲料、食品等，共同維護環境。

北捷說，由於M7出口剛好有商場施工圍牆，將於25日開幕，因此徵求店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，將會在通往M7出口店鋪的2面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆，供民眾表達對余先生的心意。昨天晚間也有邀請教會到現場獻唱聖歌。

北捷說，屆時悼念牆完成後也會將民眾獻花移至過去，同時也會考量花的保存期限而稍微整理。

北捷也說，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食品等物品，即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序。