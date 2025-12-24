快訊

張文殺人地點太多？北市警今重返現場3D雷射掃描重建

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場，做3D重建。記者翁至成／攝影
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場，做3D重建。記者翁至成／攝影

張文犯下北車、中山南西隨機攻擊案後，檢察官昨天在懷愛館解剖死者屍體，尚待報告釐清死因，北市警局鑑識中心今天早上9點重返誠品南西店現場，對室內所有案發地點以及一樓南京西路進行3D掃描重建現場，結束後再回台北車站第一現場。

警方表示，為完整記錄及保存現場狀況，1219專案小組運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。

警方說，使用之3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

據悉，鑑識中心進行 3D 重建，主要是作為現場記錄與後續分析的輔助方式之一，透過數位化手段保留案發現場的基本空間結構與物證相對位置，供鑑識人員在不影響現場的情況下反覆檢視與比對。

北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場，做3D重建。記者翁至成／攝影
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場，做3D重建。記者翁至成／攝影
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場，做3D重建。記者翁至成／翻攝
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場，做3D重建。記者翁至成／翻攝
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場做3D重建。記者翁至成／攝影
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場做3D重建。記者翁至成／攝影

北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場做3D重建。記者翁至成／攝影
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場做3D重建。記者翁至成／攝影

北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場做3D重建。記者翁至成／攝影
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場做3D重建。記者翁至成／攝影

北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場做3D重建。記者翁至成／攝影
北市警局鑑識中心今天重返誠品南西店現場做3D重建。記者翁至成／攝影

北車隨機攻擊 張文

