快訊

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不讓探望 親友揭與岳父母鬧翻內幕

死刑被濫用權力者實質閹割 游淑慧：極少數大法官凌駕人民普遍意志

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
余家昶阻擋張文卻遭殺害，北車M7出口層追悼區有許多民眾送花、飲品、食物等追悼。記者洪子凱／攝影
余家昶阻擋張文卻遭殺害，北車M7出口層追悼區有許多民眾送花、飲品、食物等追悼。記者洪子凱／攝影

27歲男子張文日前在台北車站、中山商圈犯下無差別攻擊事件，台北市議員游淑慧指出，每次發生窮凶惡極的犯罪事件後，就會有許多善良老百姓出來吶喊「反對廢死」；原本用以懲戒極惡之徒、安定人心的工具，卻在實務上被極少數人、大法官，濫用自身的權力給實質閹割了。

游淑慧指出，這並非只是情緒性的反射，而是一種對社會安全與正義底線的本能回應。死刑，本來就是我國刑法明訂的懲罰手段之一，其存在意義，正是在面對極端、不可逆的惡行時，讓社會仍能感受到正義尚未潰散。

游淑慧表示，極少數大法官，他們以自身意識形態，凌駕人民普遍意志，透過高度抽象的人權論述，忽視多數人民對安全的合理期待，也剝奪了受害者家屬獲得最低程度撫慰的機會。

她說，當制度一再傾斜，只保護加害者的權利，卻忽略被害者與家屬的痛和失去，這樣的法治，並不完整和正義。

游淑慧指出，廢死的人總愛說，死刑不能解決問題。但對社會多數民眾而言，死刑至少能解決「製造問題的惡」。法律的功能，本就不只是教化，更包含防衛與界線的劃定。對於無悔意、無矯正可能、再犯風險極高的兇殘犯罪者，終身監禁並非真正的終點，而只是將風險延後、將成本轉嫁，讓社會長期承擔不確定性。

游淑慧指出，並沒有希望死刑被執行，不是因為否定它的必要性，而是因為真心希望這個社會沒有極端的惡。但當極端的惡已然出現，就不能只用理想回應現實。

她說，死刑，是為了告訴所有守法善良的人，生命仍有不可踐踏的底線，人權的保護，前提在於當事人還有人性。

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

為何選在北捷？從鄭捷到張文…專家解析：他要的不是報復 是「被看見」

張文犯案…一個高中拿25次嘉獎的好學生 怎麼會在9年後變成殺人犯？

相關新聞

廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」 網轟自以為清高：現行犯無冤獄疑慮

1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，與此同時，台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）昨(23)日在臉書表示，日前召開「兩公約第四次國際審查民間平行報告發布記者會暨公開討論會」，直指台灣在人權保障、民主憲政與死刑制度上出現倒退，並以「殺錯，無法回頭」為圖文標題示警。相關貼文曝光後，引發大量網友留言反彈。

死刑被濫用權力者實質閹割 游淑慧：極少數大法官凌駕人民普遍意志

27歲男子張文日前在台北車站、中山商圈犯下無差別攻擊事件，台北市議員游淑慧指出，每次發生窮凶惡極的犯罪事件後，就會有許多...

張文攻擊計畫前進基地曾同步選擇聖誕節另家旅館 餘額不足下訂失敗

張文犯下北車、中山南西隨機攻擊案後，警方徹查他的犯案軌跡，發現張文在13日訂旅館時，其實是同時訂兩間旅館，分別是19日犯...

「別讓他得逞」 蔣萬安拒提凶嫌姓名

北捷隨機殺人案讓台灣社會陷入沉重的傷痛和恐懼，台北市長蔣萬安昨天在市政會議表示，他不願意在公開場合提到殺人案的凶嫌姓名，...

張嫌孤狼犯案 生活靠母親資助

警方調查隨機殺人案凶嫌張文，前年八月從保全工作離職後沒工作及收入，靠母親提供八十二萬元資助，幾乎沒朋友也沒女友，去年四月...

議員：捷警一小時空窗 成犯案機會

台北市議員游淑慧昨天爆料，北捷發生一二一九隨機殺人案，當時站內長達一小時沒有任何捷運警力，這是最不可思議的瑕疵，凸顯北捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。