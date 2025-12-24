死刑被濫用權力者實質閹割 游淑慧：極少數大法官凌駕人民普遍意志

27歲男子張文日前在台北車站、中山商圈犯下無差別攻擊事件，台北市議員游淑慧指出，每次發生窮凶惡極的犯罪事件後，就會有許多善良老百姓出來吶喊「反對廢死」；原本用以懲戒極惡之徒、安定人心的工具，卻在實務上被極少數人、大法官，濫用自身的權力給實質閹割了。

游淑慧指出，這並非只是情緒性的反射，而是一種對社會安全與正義底線的本能回應。死刑，本來就是我國刑法明訂的懲罰手段之一，其存在意義，正是在面對極端、不可逆的惡行時，讓社會仍能感受到正義尚未潰散。

游淑慧表示，極少數大法官，他們以自身意識形態，凌駕人民普遍意志，透過高度抽象的人權論述，忽視多數人民對安全的合理期待，也剝奪了受害者家屬獲得最低程度撫慰的機會。

她說，當制度一再傾斜，只保護加害者的權利，卻忽略被害者與家屬的痛和失去，這樣的法治，並不完整和正義。

游淑慧指出，廢死的人總愛說，死刑不能解決問題。但對社會多數民眾而言，死刑至少能解決「製造問題的惡」。法律的功能，本就不只是教化，更包含防衛與界線的劃定。對於無悔意、無矯正可能、再犯風險極高的兇殘犯罪者，終身監禁並非真正的終點，而只是將風險延後、將成本轉嫁，讓社會長期承擔不確定性。

游淑慧指出，並沒有希望死刑被執行，不是因為否定它的必要性，而是因為真心希望這個社會沒有極端的惡。但當極端的惡已然出現，就不能只用理想回應現實。

她說，死刑，是為了告訴所有守法善良的人，生命仍有不可踐踏的底線，人權的保護，前提在於當事人還有人性。