聯合新聞網／ 綜合報導
張文父母23日現身殯儀館，當場跪地向社會大眾致歉。記者曾學仁／攝影
張文父母23日現身殯儀館，當場跪地向社會大眾致歉。記者曾學仁／攝影

北捷、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，造成重大死傷。兇嫌張文父母昨(23)日現身媒體鏡頭前下跪道歉，讓時代力量黨主席王婉諭有感而發，晚間在臉書發文，表示自己從受害者家屬與母親的雙重身分出發，內心無比沉重，呼籲社會給予更多理解與溫柔。

王婉諭在貼文中提及，自己迄今都未能完整看完台劇《我們與惡的距離》，但劇中一句「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」長久烙印心中。她表示，看到新聞畫面中兇手父母顫抖下跪道歉的蒼老身影，讓她整晚無法平靜。

王婉諭表示，身為受害者家屬，她或許一輩子都無法同理加害者；但身為母親，面對另一對父母的絕望眼淚，卻感到格外沉重。她坦言，理性上知道成年的孩子必須為自己的行為負責，但感性上，若身為加害者父母，那種「我養出了殺人犯」的巨大罪惡感，恐足以將人淹沒。

她理解兇手父母選擇出面道歉的原因，認為那是為人父母最本能、也最心碎、現在唯一能做的承擔方式，但也直言，這樣的道歉並不能真正解決問題。

王婉諭進一步呼籲社會大眾，不要對加害者家屬進行肉搜或逼問。她強調，這並非淡化事件的嚴重性，而是希望在憤怒之外，社會能追求更完整的真相。她指出，一個人走向崩壞絕非一朝一夕，「生命史的爬梳是痛苦但必要的工程，更是一種專業。」從家庭、學校、職場到軍隊，張文是如何一步步走向今天？目前仍一無所知。這才是司法、行政機關應該要找出的答案，更是預防下一次悲劇，社會真正需要的解藥。

貼文中，王婉諭特別提及，最令她動容的是受害者余先生母親的發言。對方在兇手父母道歉前便表示，希望社會不要再苛責兇手父母，並祝福他們能放下、平安生活。王婉諭形容，這樣的理解是極其艱難、卻無比偉大的選擇。

她表示，每位受害者家屬都有屬於自己的療傷步調與正義定義，呼籲社會給予更多溫柔和時間，讓他們慢慢尋回平靜。

文末，王婉諭分享自己用生命經驗換來的體悟，呼籲社會珍惜每一天，把時間留給父母、孩子與所愛的人，不吝於擁抱、道歉、道謝與道愛。她感嘆：「因為你永遠不知道，明天和意外，哪一個會先到。」

相關新聞

張文殺人地點太多？北市警今重返現場3D雷射掃描重建

張文犯下北車、中山南西隨機攻擊案後，檢察官昨天在懷愛館解剖死者屍體，尚待報告釐清死因，北市警局鑑識中心今天早上9點重返誠...

死刑被濫用權力者實質閹割 游淑慧：極少數大法官凌駕人民普遍意志

27歲男子張文日前在台北車站、中山商圈犯下無差別攻擊事件，台北市議員游淑慧指出，每次發生窮凶惡極的犯罪事件後，就會有許多...

張文父母下跪道歉太沉重 王婉諭：「養出殺人犯」罪惡感將人淹沒

北捷、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，造成重大死傷。兇嫌張文父母昨(23)日現身媒體鏡頭前下跪道歉，讓時代力量黨主席王婉諭昨日晚間在臉書發文，表示自己從受害者家屬與母親的雙重身分出發，內心無比沉重，呼籲社會給予更多理解與溫柔。

廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」 網轟自以為清高：現行犯無冤獄疑慮

1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，與此同時，台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）昨(23)日在臉書表示，日前召開「兩公約第四次國際審查民間平行報告發布記者會暨公開討論會」，直指台灣在人權保障、民主憲政與死刑制度上出現倒退，並以「殺錯，無法回頭」為圖文標題示警。相關貼文曝光後，引發大量網友留言反彈。

1219隨機殺人案北捷M7設臨時悼念牆 北捷籲：勿放食物

北捷台北車站在12月19日發生隨機傷人案，不幸罹難的余先生見義勇為，也阻撓犯嫌計畫。事後，不少民眾自發性到案發M7出口擺...

張文攻擊計畫前進基地曾同步選擇聖誕節另家旅館 餘額不足下訂失敗

張文犯下北車、中山南西隨機攻擊案後，警方徹查他的犯案軌跡，發現張文在13日訂旅館時，其實是同時訂兩間旅館，分別是19日犯...

