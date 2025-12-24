快訊

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不讓探望 親友揭與岳父母鬧翻內幕

台北車站M7出口悼念空間 北捷籲勿放飲料食品

中央社／ 台北24日電

57歲余家昶19日在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命，台北捷運公司表示，事發地點台北車站M7出口處設有悼念空間，將每天巡查並收存花束以外物品，請民眾不要擺放飲料食品。

27歲張文19日在捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡。當時余家昶在台北車站M7出口處，為制止張文而傷重不治。桃園市政府表示，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠。

台北捷運公司昨天晚間發布新聞稿表示，將設置紀念碑以對余家昶見義勇為的行為表達最高感佩，在此之前，事發地點設有暫時性悼念牆，並在店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司支持下，於牆面增設臨時留言板，供民眾寫下心意。

北捷表示，悼念牆設計及規劃已向余家昶家屬說明並獲得理解，提醒民眾，由於通道空間狹小，希望獻花區只放置花束，不要再擺放飲料或食品，車站人員將定時巡查維護，並在每天收班後將收存花束以外物品，若有不合宜或不適合字詞也會另行保管處理。

北車隨機攻擊 張文

為何選在北捷？從鄭捷到張文…專家解析：他要的不是報復 是「被看見」

張文犯案…一個高中拿25次嘉獎的好學生 怎麼會在9年後變成殺人犯？

廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」 網轟自以為清高：現行犯無冤獄疑慮

1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，與此同時，台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）昨(23)日在臉書表示，日前召開「兩公約第四次國際審查民間平行報告發布記者會暨公開討論會」，直指台灣在人權保障、民主憲政與死刑制度上出現倒退，並以「殺錯，無法回頭」為圖文標題示警。相關貼文曝光後，引發大量網友留言反彈。

死刑被濫用權力者實質閹割 游淑慧：極少數大法官凌駕人民普遍意志

27歲男子張文日前在台北車站、中山商圈犯下無差別攻擊事件，台北市議員游淑慧指出，每次發生窮凶惡極的犯罪事件後，就會有許多...

張文攻擊計畫前進基地曾同步選擇聖誕節另家旅館 餘額不足下訂失敗

張文犯下北車、中山南西隨機攻擊案後，警方徹查他的犯案軌跡，發現張文在13日訂旅館時，其實是同時訂兩間旅館，分別是19日犯...

「別讓他得逞」 蔣萬安拒提凶嫌姓名

北捷隨機殺人案讓台灣社會陷入沉重的傷痛和恐懼，台北市長蔣萬安昨天在市政會議表示，他不願意在公開場合提到殺人案的凶嫌姓名，...

張嫌孤狼犯案 生活靠母親資助

警方調查隨機殺人案凶嫌張文，前年八月從保全工作離職後沒工作及收入，靠母親提供八十二萬元資助，幾乎沒朋友也沒女友，去年四月...

議員：捷警一小時空窗 成犯案機會

台北市議員游淑慧昨天爆料，北捷發生一二一九隨機殺人案，當時站內長達一小時沒有任何捷運警力，這是最不可思議的瑕疵，凸顯北捷...

