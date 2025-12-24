台北車站M7出口悼念空間 北捷籲勿放飲料食品

57歲余家昶19日在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命，台北捷運公司表示，事發地點台北車站M7出口處設有悼念空間，將每天巡查並收存花束以外物品，請民眾不要擺放飲料食品。

27歲張文19日在捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡。當時余家昶在台北車站M7出口處，為制止張文而傷重不治。桃園市政府表示，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠。

台北捷運公司昨天晚間發布新聞稿表示，將設置紀念碑以對余家昶見義勇為的行為表達最高感佩，在此之前，事發地點設有暫時性悼念牆，並在店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司支持下，於牆面增設臨時留言板，供民眾寫下心意。

北捷表示，悼念牆設計及規劃已向余家昶家屬說明並獲得理解，提醒民眾，由於通道空間狹小，希望獻花區只放置花束，不要再擺放飲料或食品，車站人員將定時巡查維護，並在每天收班後將收存花束以外物品，若有不合宜或不適合字詞也會另行保管處理。