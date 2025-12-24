廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」 網轟自以為清高：現行犯無冤獄疑慮

12月19日發生的台北隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，與此同時，台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）昨(23)日在臉書發文，日前召開「兩公約第四次國際審查民間平行報告發布記者會暨公開討論會」，直指台灣在人權保障、民主憲政與死刑制度上出現倒退，並以「殺錯，無法回頭」為圖文標題示警。相關貼文曝光後，引發大量網友留言反彈。

廢死聯盟指出，此次平行報告聚焦三大核心問題，包括現行法律與政策是否足以保障人權、是否具備有效的人權監督與裁判機制，以及當立法或行政權違背憲法與國際人權公約時，是否仍有可信賴的救濟途徑。聯盟批評，近年立法院未建立完善的人權把關機制，行政部門也在缺乏人權影響評估下，推動「終身監禁不適用假釋」等修法，引發民間高度質疑。

針對死刑議題，聯盟更強烈抨擊政府在憲法法庭作出113憲判字第8號判決後，未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而於今年1月執行死刑犯黃麟凱，認為此舉違反憲法與《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）對生命權的保障，也使死刑執行成酷刑。凸顯非常上訴的權力由檢察總長獨占，讓特別救濟制度不夠完善。

聯盟也提到，死刑定讞者長期處於「待死狀態」，例如死刑冤案當事人邱和順已被羈押長達37年，監所處境恐構成不人道待遇。

該篇貼文發布後，直至截稿為止，逾1200多名網友按下憤怒表情符號，並紛紛在留言區表達不滿，質疑廢死立場完全忽視了被害者及其家屬的痛苦。有網友直言，與其在乎加害者的人權，「被殺的人權在哪裡？」、「無辜被殺的民眾，連回頭的機會都沒有」，痛斥廢死聯盟「又在集體偽善了」、「自以為清高的正義」。

也有人指出以1219重大隨機殺人事件為例，若是現行犯不應再有冤獄疑慮，反對全面廢除死刑，「廢死是避免枉死，可是有些人並不適用，因為他是現行犯」、「還殺錯耶！這些人本來就要為自己犯的錯而買單，他們殺人都沒在乎人權了，為什麼還要保護他們的人權啊！」。網友留言多數語氣激烈，認為在隨機殺人案發生還不到一周，廢死聯盟即重申立場，讓人不滿。