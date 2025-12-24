聽新聞
張文攻擊計畫前進基地曾同步選擇聖誕節另家旅館 餘額不足下訂失敗

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
張文在台北捷運犯下連續攻擊案，犯案後自百貨公司墜樓不治，共造成4死11傷，為了釐清張文是否被毒藥物影響、或有其他原因，法醫下午在台北市立第二殯儀館解剖張文遺體，張文父母（圖）現身殯儀館，當場跪地向社會大眾致歉。記者曾學仁／攝影
張文犯下北車、中山南西隨機攻擊案後，警方徹查他的犯案軌跡，發現張文在13日訂旅館時，其實是同時訂兩間旅館，分別是19日犯案的千慧旅館及另一家同樣在附近的旅館，其中千慧旅館居住日期是17日到19日，另家旅館是25日到27日，但當時他使用Visa金融卡，因為餘額不足都下訂失敗，最後選擇千慧旅館以現金付帳。

當時他同時下訂兩家旅館的時間段，除19日及26日都是星期五周末夜人潮眾多外，25日更是聖誕節，且是行憲紀念日放假；若張文選擇在聖誕節當晚犯案，恐將造成社會更大震撼。

據了解，張文選擇的另家旅館，是當年香港情侶陳同佳與女友下榻旅館，當時陳同佳在旅館內殺害懷孕女友，遺體裝進行李箱後棄置，箱屍案不但引發台灣社會震驚，更因當時中國大陸因此案修改逃犯條例，最後引爆反送中運動。

張文13日下訂兩家旅館的目標時間段，正好時隔一星期，但都有星期五，不過下訂時因餘額不足，兩家旅館訂房都失敗，事後張文選擇拿現金到千慧旅館補足金額，放棄選擇一星期後的另家旅館。

專案小組不清楚為何張文同時要下訂兩家旅館，認為有可能當時還沒有決定要選在何時犯案，至於為何最後選擇17日到19日的千慧旅館，警方也還無法釐清他的選擇。

但警方確定，張文犯案計畫就是一次犯案，沒有犯案後還要擇期再犯的意圖與能力；另外北車及南西商圈就是張文選擇的攻擊目標，南西商圈就是終點站，也沒有其他攻擊目標，可以說張文雖然選擇兩個時間段的兩家旅館，但最後只會選擇其中一個時間段犯案。

北車隨機攻擊 張文

