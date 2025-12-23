警憂模仿效應…27件網路恐嚇 檢建請從重量刑

北市隨機攻擊案發後，不斷傳出網路貼文恐嚇案，刑事局統計已至少廿七件，警方表示案件有增加跡象，擔心模仿效應及引發恐慌，全力追查訊息來源，依恐嚇公眾罪偵辦，讓影響降到最低。

據調查，台北市林姓男子上網貼文稱「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」等；警調前天拘提他，初步了解動機是對社會不滿，檢方訊後聲押。高雄市蘇姓男子上網發文指「張文、鄭捷都是我的人」，跨年夜要幹大事、炸小港機場，警方前天逮人，檢聲押獲准。

除了網路貼文，現實恐嚇案也頻頻出現。李姓男子前天在高雄捷運按緊急電話鈴，謊報現場有「炸彈客」，昨凌晨落網稱「手癢」，檢方也聲押獲准。

另外，新北市蕭姓男子前天在淡水客運講手機時，稱「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」，乘客嚇得報案，警方攔下公車持盾牌衝上車逮捕，蕭男稱，因勞資糾紛申請調解，與新北市政府人員發生爭執，警詢後移送。

桃園市唐姓男子在張文案發當晚，貼文「真的有人做了我想做的事情」，廿一日落網，桃檢昨起訴，建請從重量刑，成為全國首件被起訴的相關案件。