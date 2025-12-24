聽新聞
張嫌孤狼犯案 生活靠母親資助

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導
北捷隨機殺人事件案發現場堆滿民眾悼念的鮮花，警方昨也加派警力巡查。記者季相儒／攝影
北捷隨機殺人事件案發現場堆滿民眾悼念的鮮花，警方昨也加派警力巡查。記者季相儒／攝影

警方調查隨機殺人案凶嫌張文，前年八月從保全工作離職後沒工作及收入，靠母親提供八十二萬元資助，幾乎沒朋友也沒女友，去年四月起上網購買刀具，當時疑已有犯意，今年十月起制訂計畫，但沒逃脫或攻擊其他地點的內容，幾可確認是「孤狼」犯案。

據了解，張文父親是新竹科學園區工程師，母親是傳統產業會計，哥哥在高雄市擔任工程師，父母已退休，偶爾操作股票、外匯等投資，家境小康單純。

警方清查張文名下四個金融帳戶，他大多使用中華郵政帳戶，購物、支付房租或接受母親資助，剩下卅九元；台灣銀行帳戶在開戶時存下七千元，幾乎沒動用，其餘兩個帳戶不是沒錢就是僅剩零錢，無頻繁使用紀錄。

據調查，張文有時未繳停車費或驗車費，張母收到「催費單」心疼兒子沒錢，前年起每季匯款約三萬元，偶有較大額匯款，包括前年三月匯四十五萬元、去年十二月卅日至今年一月二日共匯十萬元，總計資助八十二萬元。

警方調閱張文即時通訊軟體與手機通聯，發現他幾乎沒有朋友，也沒女友，平時不與人聯繫，與母親也沒對話，只有傳房租匯款紀錄的截圖給房東。

警方清查張文犯罪工具及購物紀錄，去年四月開始買刀具，研判當時已有隨機攻擊想法，經查至犯案前共在蝦皮購物購買三把長刀、煤油、工業酒精、磨刀器，於露天拍賣購買十把短刀、廿四瓶煙霧彈。

根據查扣電腦等資料，警方查出張文今年十月開始將攻擊想法落實到計畫，截圖條通、北車、南西商圈地圖，條列時間及攻擊作為，沒有逃脫計畫，也沒有北車、南西以外的攻擊地點。

警方溯源張文網路瀏覽足跡，他大量搜尋台北捷運隨機殺人案凶手鄭捷事蹟，判斷是鄭捷崇拜者及模仿犯，不過犯案動機仍待釐清。

北車隨機攻擊 張文

