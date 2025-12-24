議員：捷警一小時空窗 成犯案機會

台北市議員游淑慧昨天爆料，北捷發生一二一九隨機殺人案，當時站內長達一小時沒有任何捷運警力，這是最不可思議的瑕疵，凸顯北捷每年廿次的事故演練或許不夠確實。北市捷警隊長廖洛育證實，捷警隊警力有限，外勤一六八人負責雙北一一七個站點，未來會檢討勤務規畫；市長蔣萬安也允諾，全力向中央爭取補足人力缺口。

北市議會警政委員會昨審查市警局預算，議員鍾沛君發現捷警明年預算又減少一○四三萬人事費，人力恐再減少。警察局長李西河表示，因明年環狀線交給新北營運，明年捷警人數會比今年少。警力不夠的關鍵不是沒預算，而是警專一年的容訓量僅三千人，連保一、保四、保五都有人在受訓，但短期無法補足，已向警政署反映，希望明年多給一點人力。

游淑慧前天召集專案報告，根據北捷提供的時序，她納悶為何站長在警訊後二分鐘就抵達，應在站內巡邏的捷警卻要九分鐘後才抵達，導致犯人早已逃逸？游說，詢問當時捷警人力數得到驚人答案，案發當下站內竟然沒有捷運警察。捷警下午三至五時巡邏後，下一班是晚間六至八時，一小時的空窗成為凶嫌犯案機會。

社會質疑執勤出現致命空檔，廖洛育說，他身為隊長會負起行政懲處及必要責任，請勿苛責辛苦的基層。捷警警力有限且年齡偏大，多數近屆齡，目前員額二○三人負責雙北一一七個捷運站，外勤僅一六八人，每天捷運人流量逾二百萬，無法預判何時、何地發生案件，只能交錯編排勤務，盡量以最快速度趕赴現場，未來會精進檢討勤務規畫。

外界也憂心捷警隊無線電是否暢通？廖洛育說，捷警使用捷運公司的無線電是歐規系統，而非市警局的美規系統，兩者整合確有一定困難，但處置隨機殺人案時，捷警隊、市警局、轄區分局及捷運公司同步接到通報，聯繫沒有問題。