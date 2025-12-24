快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷案張文父母下跪道歉 割頸案受害家屬控訴司法已死

聯合報／ 記者林孟潔李隆揆廖炳棋周嘉茹／連線報導
心碎父母的淚 張文犯隨機殺人案後墜樓死亡，檢方昨相驗遺體，張的父母鞠躬並下跪道歉。記者曾學仁／攝影
心碎父母的淚 張文犯隨機殺人案後墜樓死亡，檢方昨相驗遺體，張的父母鞠躬並下跪道歉。記者曾學仁／攝影

新北校園割頸案昨天二審宣判，兩名未成年被告均較一審加重三年刑期。明天適逢死者楊姓國中生忌日，楊父得知判決結果後哭到全身顫抖，他痛訴「台灣司法已死」，少年事件處理法將他打得遍體鱗傷，北捷隨機殺人案不是偶然，而是縱容暴力犯罪的警訊。同一天，北捷案凶嫌張文的父母首度公開發表談話，鞠躬下跪並向社會道歉，兩起重大暴力案件，都是心碎父母的眼淚。

檢方昨天相驗張文遺體，法醫判斷墜樓輕生，檢方將遺體暫冰存確認死因。張文父母昨在驗屍後面對媒體，張父面露疲態，唸著手稿說，「張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，在此向大家說對不起」，他牽著張母的手一鞠躬後下跪，兩人起身再次鞠躬，張母始終低頭不語。對於媒體追問，兩人均未回應。

余母：不怨張文 別指責他父母

北捷案遭刺身亡的死者余家昶母親一樣為子心痛，但余母昨天說，張文心裡應該承受某些壓力，她不怨張文，也希望外界不要再去指責張文的父母親，「我祝福他（張文）爸爸媽媽身體健康」。

割頸案源於二○二三年十二月廿五日，楊姓國三生提醒隔壁班林姓女學生勿破壞公物，竟遭郭姓男學生持刀割喉身亡。去年一審判郭生九年徒刑、涉教唆殺人的林姓乾妹判刑八年。台灣高等法院昨二審宣判，郭生改判十二年、林女判十一年。

高院合議庭宣判不公開，僅讓死者家屬在場聽判決結果和理由，楊生父母在法庭哭吼「為什麼判那麼低」、「殺人還談什麼教育」，走出法庭後痛哭失聲，需要旁人攙扶，痛陳「司法已把我打得遍體鱗傷」。

心碎父母的淚 新北市楊姓男國中生在校遭割頸身亡案，二審昨宣判，楊的父親走出法庭痛哭失聲。記者林孟潔／攝影
心碎父母的淚 新北市楊姓男國中生在校遭割頸身亡案，二審昨宣判，楊的父親走出法庭痛哭失聲。記者林孟潔／攝影

楊父哭訴說，他希望的刑度為卅年，結果連一半都不到；少事法是保護壞人的「惡法」，他要發表「不自殺聲明」，上訴到底。法院一直說郭、林需要久一點時間教化，但久一點也只有十二年，服刑四年就可以假釋。郭、林是大搖大擺進入法庭，根本沒有道歉過，是在法官引導才向他道歉，這才是兩人真正態度。

楊父：隨機殺人 縱容暴力警訊

楊父也說，之前一位法官問他，「能否有機會讓他們來孝順你們？」他激動痛批，「他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了」。

他說，案發當天，郭在警局恐嚇祕密證人「等我出去你就知道」，少事法是加害者的遮羞布，他不能看加害者資料，對方卻可看他的資料；「把資料給殺人犯知道，這不是叫我們準備去死嗎？」

楊父指出，北捷隨機殺人事件不會是最後一次，整個社會只能賭運氣，這樣的制度就是把所有人都丟到一顆不定時炸彈旁邊，大家只能自求多福；過度縱容暴力犯罪，不是寬容，是把整個社會推向更深的不安全。

北車隨機攻擊 張文 北捷 未成年 司法 法官

延伸閱讀

「為什麼不等跨年開車撞人」張文攻擊案後不當發言 網友遭檢聲押

張文冷酷犯行「當壞掉的人成為壞人」掀討論 釋昭慧舉1例反駁

張文1219隨機殺人 父母下跪道歉：犯下滔天大禍會配合司法調查

張文案捷運警察隊長坦承警力有限會扛起責任不逃避 請外界勿苛求捷警

相關新聞

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

通緝犯張文在北車、北捷投擲汽油彈與煙霧彈，持刀隨機揮砍民眾釀重大傷亡，他的空軍志願役同梯弟兄透露，他在軍中人緣差常鬧事不...

「做了我想做的」北捷隨機殺人影片留言 莽男吐1句檢轟：完全沒救的人

桃園唐姓男子在北捷隨機殺人事件當晚，在Threads看見「北車、中山站無差別刺人」影片時，竟留言「真的有人做了我想做的事...

北捷案張文父母下跪道歉 割頸案受害家屬控訴司法已死

新北校園割頸案昨天二審宣判，兩名未成年被告均較一審加重三年刑期。明天適逢死者楊姓國中生忌日，楊父得知判決結果後哭到全身顫...

警憂模仿效應…27件網路恐嚇 檢建請從重量刑

北市隨機攻擊案發後，不斷傳出網路貼文恐嚇案，刑事局統計已至少廿七件，警方表示案件有增加跡象，擔心模仿效應及引發恐慌，全力追查訊息來源，依恐嚇公眾罪偵辦，讓影響降到最低。

北市隨機攻擊事件…確保年節活動安全 劉世芳：逾1萬7千警力、民防投入

針對北市隨機攻擊事件，政府是否強化警力部署，內政部長劉世芳今天表示，從耶誕節、跨年到農曆年過年前，共有137場大型活動，...

張文冷酷犯行「當壞掉的人成為壞人」掀討論 釋昭慧舉1例反駁

19日晚間台北發生嚴重暴力事件，27歲凶嫌張文在捷運台北車站、中山站外發動無差別攻擊，造成3人死亡，張文犯後也墜樓身亡。驚悚事件引發社會關注，導演李洵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。