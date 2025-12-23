快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
針對北市隨機攻擊事件，政府是否強化警力部署，內政部長劉世芳今天表示，從耶誕節、跨年到農曆年過年前，共有137場大型活動，目前已整備的警力與民防人力共有1萬7000多人次。圖／總統府提供
針對北市隨機攻擊事件，政府是否強化警力部署，內政部長劉世芳今天表示，從耶誕節、跨年到農曆年過年前，共有137場大型活動，目前已整備的警力與民防人力共有1萬7000多人次，台北市與高雄市希望警政署投入保安警察人力協助，「我們已經投入，這沒有問題」。警政署上周末已與全台22縣市視訊會議，都已完成整備工作。

社會防衛韌性委員會第六次委員會今天登場，會後媒體詢問，針對北市隨機攻擊事件，未來防衛韌性演訓是否納入類似演練。

劉世芳說，未來的演練會實地、實物、實人、實景，有想定無腳本，例如今年的聯安演習，當時的腳本是車廂內挾持，如果是以這次北捷的狀況，不論牽涉中央地方政府或目的事業主管機關，例如北捷、台鐵等交通單位，未來會放入演訓中，按照期程處理。

總統府發言人郭雅慧也表示，在交通關鍵基礎設施，一直以來都有常態性演習，未來在情境設定上，會把暴力攻擊列入其中。

劉世芳日前在立法院答詢表示，下次更新版時會放入應對暴力事件相關指引，明年會再出新版。劉世芳今表示，明年可能從網站上的改版先著手，包括暴力襲擊、無差別攻擊，如何站自救、躲避等方式，提供大家參考。

劉世芳說，警政署本來就有一個版本，會改版，經國安會同意，放先放到網站；至於書面，等明年度預算通過，若可以就加入。

北車隨機攻擊 張文 社會防衛韌性 郭雅慧 耶誕節 劉世芳

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

通緝犯張文在北車、北捷投擲汽油彈與煙霧彈，持刀隨機揮砍民眾釀重大傷亡，他的空軍志願役同梯弟兄透露，他在軍中人緣差常鬧事不...

「做了我想做的」北捷隨機殺人影片留言 莽男吐1句檢轟：完全沒救的人

桃園唐姓男子在北捷隨機殺人事件當晚，在Threads看見「北車、中山站無差別刺人」影片時，竟留言「真的有人做了我想做的事...

北市隨機攻擊事件…確保年節活動安全 劉世芳：逾1萬7千警力、民防投入

針對北市隨機攻擊事件，政府是否強化警力部署，內政部長劉世芳今天表示，從耶誕節、跨年到農曆年過年前，共有137場大型活動，...

張文冷酷犯行「當壞掉的人成為壞人」掀討論 釋昭慧舉1例反駁

19日晚間台北發生嚴重暴力事件，27歲凶嫌張文在捷運台北車站、中山站外發動無差別攻擊，造成3人死亡，張文犯後也墜樓身亡。驚悚事件引發社會關注，導演李洵...

跨年活動、金門馬拉松列重點 地檢署啟動防恐專責機制

台北捷運台北車站及中山站商圈上周五發生攻擊事件，造成4死11傷，引發社會恐慌，金門地檢署於昨日依台灣高等檢察署檢察長張斗...

北捷隨機傷人事件…1重傷患者出加護病房 衛福部：狀況持續好轉中

台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第五天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患...

