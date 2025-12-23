北市隨機攻擊事件…確保年節活動安全 劉世芳：逾1萬7千警力、民防投入

針對北市隨機攻擊事件，政府是否強化警力部署，內政部長劉世芳今天表示，從耶誕節、跨年到農曆年過年前，共有137場大型活動，目前已整備的警力與民防人力共有1萬7000多人次，台北市與高雄市希望警政署投入保安警察人力協助，「我們已經投入，這沒有問題」。警政署上周末已與全台22縣市視訊會議，都已完成整備工作。

全社會防衛韌性委員會第六次委員會今天登場，會後媒體詢問，針對北市隨機攻擊事件，未來防衛韌性演訓是否納入類似演練。

劉世芳說，未來的演練會實地、實物、實人、實景，有想定無腳本，例如今年的聯安演習，當時的腳本是車廂內挾持，如果是以這次北捷的狀況，不論牽涉中央地方政府或目的事業主管機關，例如北捷、台鐵等交通單位，未來會放入演訓中，按照期程處理。

總統府發言人郭雅慧也表示，在交通關鍵基礎設施，一直以來都有常態性演習，未來在情境設定上，會把暴力攻擊列入其中。

劉世芳日前在立法院答詢表示，下次更新版時會放入應對暴力事件相關指引，明年會再出新版。劉世芳今表示，明年可能從網站上的改版先著手，包括暴力襲擊、無差別攻擊，如何站自救、躲避等方式，提供大家參考。

劉世芳說，警政署本來就有一個版本，會改版，經國安會同意，放先放到網站；至於書面，等明年度預算通過，若可以就加入。