「做了我想做的」北捷隨機殺人影片留言 莽男吐1句檢轟：完全沒救的人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
圖為張文19日在台北車站丟汽油彈的畫面。記者陳恩惠／翻攝
桃園唐姓男子在北捷隨機殺人事件當晚，在Threads看見「北車、中山站無差別刺人」影片時，竟留言「真的有人做了我想做的事情！」引起恐慌，台中清水警方21日逮到唐男，桃園地檢署2天內將他傳喚到案，今午依恐嚇公眾罪嫌火速偵結起訴，建請從重量刑，成為全國首件因不當留言遭訴者。

起訴書指出，51歲唐姓男子本月19日晚間8時44分，在桃園市中壢區永安八街住處，利用手機上網，當時社群平台Threads正流傳標題為「北車煙霧彈、中山站無差別刺人」影片，呼籲大眾注意安全；沒想到唐男見狀，竟在該篇貼文下方回覆「真的有人做了我想做的事情！」引發網友不安紛紛報警。

台中市警局清水分局當晚接獲民眾報案，立即與中市刑事警察大隊科偵隊共組專案小組，迅速鎖定發文者身分與位置，並立即派員北上查緝，成功在桃園中壢逮到留言的唐姓中年男子。

桃園地檢署本月21日得知唐姓男子在網路發表恐嚇言論，遭中市警清水分局通知製作筆錄，立刻主動分案指派桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官黃榮加偵辦，昨天向清水分局調取相關資料，隨即傳喚唐男到案說明。

經檢察官訊問後，認被告唐男於社群平台Threads以暱稱帳號，在民眾張貼內容為「操你 幹 什麼人渣 北車煙霧彈 中山站，煙霧彈／無差別刺人 是同一個嗎 不平的夜晚，請大家注意安全」影片貼文下方留言回覆「真的有人做了我想做的事情!」加深社會大眾恐懼，致生危害於公共安全，觸犯刑法恐嚇公眾罪嫌，並於今天下午5時前火速偵結起訴。

檢方認為，當時社會正因無差別殺人事件處於脆弱與恐慌狀態，唐男的言論不僅是恐嚇公眾，更是對暴力行為的認同與附和，偵查過程讓檢方憤怒的是，唐男犯後不僅沒有反省，反而辯稱自己的留言是指「想做阻止無差別殺人之人」，試圖以此脫罪。

但遭檢方嚴正駁斥，這名阻止犯罪的真英雄，是為了保護不特定路人的生命安全挺身而出，甚至犧牲自己性命，這種情操應該受到社會最高的敬意，沒想到唐男為了脫罪，竟然厚著臉皮說他的留言是在「致敬這名勇者」，把別人的犧牲轉換成自己亂留言的擋箭牌；這不僅是對亡者與家屬的極不尊重，更顯示他的法治觀念嚴重偏差。

檢察官認為，從被告唐男被逮後的推託態度來看，他對自己造成的社會恐慌完全不在乎，冷血極了，這更證明他骨子裡根本沒把法律放在眼裡，就算被警察抓了，他那種『跟法律作對』的傲慢心態一點也沒減少，像這種心腸壞到極點、完全沒救的人，請法官從重判刑。

桃園中壢51歲唐姓男子在本月19日晚間北車、北捷發生無差別殺人事件不久，竟po留言回覆「真的有人做了我想做的事情！」引起恐慌，桃園地檢署2天內火速依恐嚇公眾罪嫌偵結起訴，建請從重量刑，成為全國首件因不當留言遭起訴者。記者陳恩惠／攝影
中壢唐男在網路留言回覆「真的有人做了我想做的事情！」引發網友不安報警，桃檢2天內偵結依恐嚇公眾罪嫌起訴。圖／翻攝自Threads
