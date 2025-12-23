同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

通緝犯張文在北車、北捷投擲汽油彈與煙霧彈，持刀隨機揮砍民眾釀重大傷亡，他的空軍志願役同梯弟兄透露，他在軍中人緣差常鬧事不適應，2022年2月疑「故意酒駕」遭逮，同年3月勒退，當年酒駕的酒測值高達0.47毫克，因認罪且無前科，桃檢予以緩起訴1年處分，支付國庫5萬元。

緩起訴書指出，23歲張文於2022年2月13日晚間7時，在桃園市中壢區吉林路某餐廳暢飲啤酒，儘管明知酒後不得駕車，他仍於當晚9時騎機車離開餐廳，25分後行經桃園市中壢區吉林路68之1號，遭中壢分局員警攔檢盤查，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.47毫克。

案經中壢分局移送偵辦，張文在警詢及偵訊過程中，對自己的違法行為坦承不諱，檢察官根據酒精測試紀錄表、桃園市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單等，張的犯行可供認定。

檢察官考量被告張文所犯之罪並非重罪，且他的犯後態度良好、並無任何刑事案件前科，認為以緩起訴處分為適當，依據刑事訴訟法相關規定予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，張文須於緩起訴確定之日起6個月內，向國庫繳交新台幣5萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康