跨年活動、金門馬拉松列重點 地檢署啟動防恐專責機制

台北捷運台北車站及中山站商圈上周五發生攻擊事件，造成4死11傷，引發社會恐慌，金門地檢署於昨日依台灣高等檢察署檢察長張斗輝指示，正式成立「防範恐怖攻擊應變小組」，並於今日下午召開會議與轄內刑事查緝單位研商情資交換及防制作業，強化整體應變能量。

金門地檢署表示，「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長王柏敦擔任召集人，主任檢察官葉子誠為執行祕書，案件原則上由檢察官徐子涵專責辦理，針對涉及網路、大眾運輸系統及公眾得出入場所之恐嚇、危害公眾安全案件，統一由專責檢察官指揮偵辦，期能即時遏止不法，避免民眾恐懼情緒擴散，維持社會秩序穩定。

會中決議，由金門縣警察局刑事警察大隊及福建省調查處，針對今年12月底縣府及各鄉鎮舉辦的歲末慶祝活動，以及明年1月登場的金門馬拉松等大型活動，加強可疑情資蒐報與風險評估，防範不法行為滋事。

此外，航警局與港警單位也將針對金門航空站、水頭碼頭等重要交通運輸設施，提升防護層級與警戒密度；同時，為避免偷渡行為影響治安，會中也要求海巡隊、查緝隊及岸巡單位加強海上與岸際巡查，全面維護金門地區公共安全。