快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

北捷隨機傷人事件…1重傷患者出加護病房 衛福部：狀況持續好轉中

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第五天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患共計15人，目前還有5人留院治療，且均在一般病房中治療，目前病況持續好轉中。記者季相儒／攝影
台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第五天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患共計15人，目前還有5人留院治療，且均在一般病房中治療，目前病況持續好轉中。記者季相儒／攝影

台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第五天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患共計15人，目前還有5人留院治療，且均在一般病房中治療，病況持續好轉中。

衛福部提供北捷隨機襲擊事件送醫傷病患情形，統計至今天上午10點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，昨其中加護病房1人、一般病房4人。

目前住院中的五位患者，分別收治於台大醫院、北市聯醫中興院區與和平婦幼院區，三總和三總松山分院。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，其中一名重傷受害者今從加護病房轉到一般病房，目前狀況持續好轉中。

北車隨機攻擊 張文 台大醫院 輔大醫院 衛福部 患者 亞東醫院

延伸閱讀

北捷隨機殺人案震驚社會 苗栗檢警調成立應變小組從速從嚴防恐攻

隨機殺人後還有人搭捷運嗎？北捷首日上班日搭乘人次曝光

北捷砍人陰影籠罩！中捷3天2故障 電力異常突停駛乘客恐慌

隨機攻擊案監視器疑失靈 北捷：40幾支監視器有7支畫面無法回溯

相關新聞

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

通緝犯張文在北車、北捷投擲汽油彈與煙霧彈，持刀隨機揮砍民眾釀重大傷亡，他的空軍志願役同梯弟兄透露，他在軍中人緣差常鬧事不...

張文1219隨機殺人 父母下跪道歉：犯下滔天大禍會配合司法調查

1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，訂於今午2時於台北懷愛館解剖張文遺體，進一步釐清遺體內有無毒物反應等案...

「做了我想做的」北捷隨機殺人影片留言 莽男吐1句檢轟：完全沒救的人

桃園唐姓男子在北捷隨機殺人事件當晚，在Threads看見「北車、中山站無差別刺人」影片時，竟留言「真的有人做了我想做的事...

張文冷酷犯行「當壞掉的人成為壞人」掀討論 釋昭慧舉1例反駁

19日晚間台北發生嚴重暴力事件，27歲凶嫌張文在捷運台北車站、中山站外發動無差別攻擊，造成3人死亡，張文犯後也墜樓身亡。驚悚事件引發社會關注，導演李洵...

跨年活動、金門馬拉松列重點 地檢署啟動防恐專責機制

台北捷運台北車站及中山站商圈上周五發生攻擊事件，造成4死11傷，引發社會恐慌，金門地檢署於昨日依台灣高等檢察署檢察長張斗...

北捷隨機傷人事件…1重傷患者出加護病房 衛福部：狀況持續好轉中

台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第五天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。