北市隨機攻擊案 蔣萬安拒提凶手名字：不希望因恐怖犯行而得到名聲
北捷台北車站19日晚間遭張文丟擲煙霧彈，隨後他又跑到中山站周邊無差別砍殺路人，釀4死11傷。台北市長蔣萬安今天到捷運北環線工地視察時受訪，他以2019年紐西蘭發生槍擊事件，造成49人死亡的悲劇，當時紐西蘭的總理阿德恩就拒絕在記者會上提到凶手的名字，「不希望凶手因為恐怖犯行而得到名聲。」
蔣萬安表示，他非常認同，認為更該被記得的是那些挺身而出、奮不顧身的救命英雄。就是不希望凶手因為恐怖的犯行而得到任何的名聲。至於外界關注台北車站捷運警察人力短缺等，蔣萬安回應，會全力向中央來爭取補足缺口。同時，第一線的警察同仁們是在瞬間、高強度壓力之下，依照當下獲得的資訊，以及以確保市民安全為最高原則所做出的專業判斷。
蔣萬安也提到，法務局今天也已經彙整公布相關包括補償、保險、慰問金、撫卹等相關的資訊。台北市政府的立場就是從寬、從優、從速的原則，將全力來協助受害者及家屬。
