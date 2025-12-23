1219事件不提凶嫌名 蔣萬安：不讓恐怖犯行而得到名聲

捷運台北車站在12月19日發生無差別殺人事件，北市長蔣萬安今天受訪以2019年紐西蘭槍擊案，拒絕再提凶手名字，「不希望凶手因為恐怖犯行而得到名聲。」同時法務局也彙整相關補償、保險、慰問金等相關資訊。

蔣萬安表示，2019年紐西蘭發生槍擊事件，造成49人死亡的悲劇。當時紐西蘭的總理阿德恩就拒絕在記者會上提到凶手的名字，就是不希望凶手因為恐怖的犯行而得到任何的名聲。他非常認同，認為更該被記得的是那些挺身而出、奮不顧身的救命英雄。

至於外界關注台北車站捷運警察人力短缺等，蔣萬安回應，會全力向中央來爭取補足缺口。同時，第一線的警察同仁們是在瞬間、高強度壓力之下，依照當下獲得的資訊，以及以確保市民安全為最高原則所做出的專業判斷。

他也向第一線基層警察同仁表示敬意，也要求警察局主動積極提供包括心理諮詢以及相關的支持資源。

另外，蔣萬安也提到，法務局今天也已經彙整公布相關包括補償、保險、慰問金、撫卹等相關的資訊。台北市政府的立場就是從寬、從優、從速的原則，全力來協助受害者及家屬。