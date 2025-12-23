余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

台北車站中山商圈上周五發生無差別攻擊傷人案，造成4死11傷。桃園市民余家昶在通勤途中，遇見凶嫌投擲煙霧彈製造混亂及攻擊，奮勇挺身而出，卻在過程中不幸殞命。桃園市長張善政稍早表示，在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，感念他在危急時刻挺身而出。

「向余家昶先生致上最高敬意！」張善政在臉書發文表示，入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後是一個家庭難以承受的失去；目前余家昶入祀儀式，預計於明年忠烈祠春祭期間正式辦理，「其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。」

市府表示，事發後，市府即與家屬聯繫關懷，並表達為表彰忠義精神，協助申請入祀忠烈祠；余家昶告別式預計1月初在台北市第二殯儀館舉行。

市府表示，余家昶以生命實踐忠烈精神，其行誼展現「正義守護」的最佳典範，余家昶入祀儀式預計於明年忠烈祠春祭期間正式辦理，並依序舉行奏樂、獻花、讀祭文及鞠躬禮等儀式，恭送烈士入祀忠烈祠，以表最高敬意。