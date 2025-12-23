余家昶捨命阻丟汽油彈 余母「沒怨張文」：不要指責他父母

北市隨機攻擊事件中，57歲的余家昶犧牲生命阻止凶嫌丟擲汽油彈攻擊，高齡逾八旬的余母昨表示非常心痛「但我以他為榮」。今她再度表示，自己不怨張文，不了解他的動機但張文心裡應該有承受某些壓力，希望外界不要再去指責他的父母親。

余母昨受訪落淚，表示新聞上看到台北市長蔣萬安說兒子救了很多人，自己感到心裡很安慰，雖然身為母親失去兒子感到很痛苦，心真的很痛，「但我以他為榮，救了很多人我也很安慰」，現在唯一的希望就是希望兒子能進到忠烈祠，願菩薩能接兒子最後一程。

余母今再度表示，「我沒有怨他（張文）」，兒子跟他無冤無仇，這幾天下來心情平靜許多，不了解張文的動機，對於張文的暴行，應該是他心裡有承受某些壓力，懇求社會大眾，不要再去指責他的父母親，並祝福他的父母親放下，能夠平安過日子。

余母感慨，現在社會不一樣了，社會變得不安全，希望政府要有所作為才能給外界一個交代，但仍很感謝這幾天以來對她關心的所有每一個人，讓她覺得台灣還是非常有愛，同時也呼籲大家自己平常外出就要提高警覺、多注意，她已經放下仇恨，最後唯一希望政府能夠讓兒子進忠烈祠。