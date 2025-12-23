快訊

議員揭1219事件「不可思議瑕疵」 捷運警察人力明年再減少原因曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
27歲男子張文19日在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷。台北車站內連接北捷通道，20日可見鐵路警察持長槍加強警戒。記者胡經周／攝影
27歲男子張文19日在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷。台北車站內連接北捷通道，20日可見鐵路警察持長槍加強警戒。記者胡經周／攝影

台北市12月19日發生無差別攻擊事件，捷運警察人力不夠，成事後檢討項目之一。台北市議會警政委員會下午審查警察局預算，也點出捷運警察人事明年預算減少1千萬，人力還會再減少，警察局長李西河說，主因是環狀線將交由新北市負責。　

發生在北車、中山站的攻擊案件，造成4人死亡（含凶嫌張文）、11人受傷。台北市議員游淑慧指出，案發時，站內完全沒有捷警人員，是她昨天召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告後，覺得最不可思議的瑕疵。北捷北車站內當時的捷警的人力數量是0，案發當下站內並沒有捷運警察。

游淑慧發現，捷運警察隊當日的勤務安排是15至17時巡邏勤務和守望勤務，各有2名員警負責。但當該班勤務員警離開後，下一班守望勤務則是由18至20時開始。結果17點到18點就成為勤務空白時段。

議員鍾沛君下午審查北市預算，因捷警明年預算，又少了1043萬的人事費，可見捷警明年人力會再減少。警察局長表示，因明年環狀線交給新北，原本預算編制222人，北捷有6條，環狀線明年交給新北市，預算數在明年變少，目前實際員額是203人，會比今年少。

李西河指出，警察不夠，不是沒有預算，而是一年的容訓量，警專只有3千人，連保一、保四、保五都有人在受訓，但短期無法補足，但已經向警政署反映，台北市人口聚集，案件多，已經發文給警政署，今年10月已增加155人，希望明年1月時，再給台北市多一點人力。

鍾沛君指出，1219事件，捷運警力出現空窗期，且捷警隊還說捷警年紀都比較大？下午5時至6時，並不是離峰時段，人力不足，市警局應該向警政署反映。李西河說， 警察一年有2次統調，調捷運隊的大多是比較資深才能去，才會有年紀大的情形。

台北市議會警政委員會下午審查警察局預算。記者楊正海／攝影
