跨年、元旦活動在即 竹檢成立防範恐怖攻擊應變小組

因應北捷隨機殺人事件，加上人潮聚集的跨年與元旦升旗典禮即將到來，新竹縣政府全面提升治安維護層級。新竹地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組」，強化安全維護措施，防範突發狀況。

新竹縣長楊文科於今天主管會報中表示，近期除跨年晚會、元旦升旗典禮等大型活動外，縣內尚有六福村、小叮噹科學樂園、綠世界等三大主題遊樂區，均屬人潮易聚集場所，要求警方加強巡守與防護。

新竹縣警察局長林建隆說明，北捷隨機殺人事件案發當晚即動員5個分局，全面盤點轄內運輸場站，包括16處台鐵車站、1處高鐵站及2處客運站，共19處大眾運輸設施，每2小時由2名警力於站體周邊巡守。針對過往因權責分工，車站內部由鐵路警察局負責的情形，目前已要求地方警力進入月台及營運範圍巡查，特別是在列車停靠時段加強警戒，以提升民眾安全感並即時掌握異常狀況。

針對飯店、百貨公司、影城等人潮密集場所，警察局也要求各分局與業者保持密切聯繫，強化巡邏密度，並結合場館保全協同維護秩序。體育場館舉辦職籃賽事等活動時，警方除執行交通疏導，也同步提升場內安全層級，於出入口設置蒐證設備，活動前完成安全檢查，賽事期間並派刑警進駐監控。

此外，假日期間將加強北埔、內灣、湖口等老街，以及六福村、小叮噹、綠世界等熱門景點的警力部署，並已就六福村跨年活動完成安全協調。縣府表示，元旦升旗典禮亦將提高警戒層級，確保活動順利。