跨年、元旦活動在即 竹檢成立防範恐怖攻擊應變小組

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣警察局長林建隆說明，北捷隨機殺人事件案發當晚即動員5個分局，全面盤點轄內運輸場站，包括16處台鐵車站、1處高鐵站及2處客運站，共19處大眾運輸設施，每2小時由2名警力於站體周邊巡守。記者黃羿馨／攝影
因應北捷隨機殺人事件，加上人潮聚集的跨年元旦升旗典禮即將到來，新竹縣政府全面提升治安維護層級。新竹地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組」，強化安全維護措施，防範突發狀況。

新竹縣長楊文科於今天主管會報中表示，近期除跨年晚會、元旦升旗典禮等大型活動外，縣內尚有六福村、小叮噹科學樂園、綠世界等三大主題遊樂區，均屬人潮易聚集場所，要求警方加強巡守與防護。

新竹縣警察局長林建隆說明，北捷隨機殺人事件案發當晚即動員5個分局，全面盤點轄內運輸場站，包括16處台鐵車站、1處高鐵站及2處客運站，共19處大眾運輸設施，每2小時由2名警力於站體周邊巡守。針對過往因權責分工，車站內部由鐵路警察局負責的情形，目前已要求地方警力進入月台及營運範圍巡查，特別是在列車停靠時段加強警戒，以提升民眾安全感並即時掌握異常狀況。

針對飯店、百貨公司、影城等人潮密集場所，警察局也要求各分局與業者保持密切聯繫，強化巡邏密度，並結合場館保全協同維護秩序。體育場館舉辦職籃賽事等活動時，警方除執行交通疏導，也同步提升場內安全層級，於出入口設置蒐證設備，活動前完成安全檢查，賽事期間並派刑警進駐監控。

此外，假日期間將加強北埔、內灣、湖口等老街，以及六福村、小叮噹、綠世界等熱門景點的警力部署，並已就六福村跨年活動完成安全協調。縣府表示，元旦升旗典禮亦將提高警戒層級，確保活動順利。

新竹地檢署代理檢察長姜貴昌也指派重大刑案專組主任檢察官洪松標成立「防範恐怖攻擊應變小組」，並於今日上午召集新竹縣市警察機關及治安單位，針對高鐵車站、百貨商場等公共場所進行治安風險評估，強化檢警聯防與即時應變機制，全面提升轄區治安穩定度。

因應北捷隨機殺人事件，加上人潮聚集的跨年與元旦升旗典禮即將到來，新竹縣政府全面提升治安維護層級。圖／新竹縣警察局提供
北車隨機攻擊 張文 跨年 元旦 恐怖攻擊

