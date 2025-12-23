北捷隨機殺人案震驚社會 苗栗檢警調成立應變小組從速從嚴防恐攻

北捷隨機殺人案震驚社會，苗栗地檢署今天宣布成立防範恐怖攻擊應變小組，成員涵括檢警調單位，從嚴、從速查辦危害公眾安全案件，遏止恐嚇、模仿或散布恐懼。

苗檢依據法務部、高等檢察署指示，成立防恐攻擊應變小組，召集人苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠、執行秘書檢察官楊岳都，成員檢察官陳昭銘、呂宜臻、邱舒虹，納入苗栗縣警察局刑警大隊長莊恒權、苗栗縣調查站組長黃宜婷、移民署苗栗縣專勤隊長李文達隊長等成員。

苗栗地檢署檢察長林映姿強調防恐攻應變小組，透過跨機關合作、資訊整合，全面預警、通報與即時應處機制，避免類似攻擊事件發生，若遇相關案件，專責檢察官從速、速查嚴辦，並實施相應之強制處分，以生嚇阻壓制作用，使社會秩序迅速穩定，維護民眾安全。