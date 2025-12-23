快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

北捷隨機殺人案震驚社會 苗栗檢警調成立應變小組從速從嚴防恐攻

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
北捷隨機殺人案後，苗栗地檢署今天宣布成立防範恐怖攻擊應變小組。聯合報系資料照
北捷隨機殺人案後，苗栗地檢署今天宣布成立防範恐怖攻擊應變小組。聯合報系資料照

北捷隨機殺人案震驚社會，苗栗地檢署今天宣布成立防範恐怖攻擊應變小組，成員涵括檢警調單位，從嚴、從速查辦危害公眾安全案件，遏止恐嚇、模仿或散布恐懼。

苗檢依據法務部、高等檢察署指示，成立防恐攻擊應變小組，召集人苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠、執行秘書檢察官楊岳都，成員檢察官陳昭銘、呂宜臻、邱舒虹，納入苗栗縣警察局刑警大隊長莊恒權、苗栗縣調查站組長黃宜婷、移民署苗栗縣專勤隊長李文達隊長等成員。

苗栗地檢署檢察長林映姿強調防恐攻應變小組，透過跨機關合作、資訊整合，全面預警、通報與即時應處機制，避免類似攻擊事件發生，若遇相關案件，專責檢察官從速、速查嚴辦，並實施相應之強制處分，以生嚇阻壓制作用，使社會秩序迅速穩定，維護民眾安全。

北車隨機攻擊 張文 恐怖攻擊

延伸閱讀

隨機殺人後還有人搭捷運嗎？北捷首日上班日搭乘人次曝光

北捷隨機殺人案 專家解析：民眾沒馬上逃的原因 推薦靠這招能活下去

北捷砍人陰影籠罩！中捷3天2故障 電力異常突停駛乘客恐慌

北市殺人案後人心惶惶 他背「武士刀」徒步環島被7警攔查

相關新聞

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

台北市隨機襲擊事件造成含兇手在內4死，北市法務局指出，目前已協助被害人釐清相關保險事宜，已協助3位死者家屬向犯保協會申請...

1219隨機攻擊案檢警將解剖凶嫌遺體 傳凶嫌父母將出面道歉

1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，訂於今午2時於台北懷愛館解剖張文遺體，進一步釐清遺體內有無毒物反應等案...

1219事件凸顯捷運警察人力不足 明年人力還會減少 原因曝光

台北市12月19日發生無差別攻擊事件，捷運警察人力不夠，成事後檢討項目之一。台北市議會警政委員會下午審查警察局預算，也點...

北車隨機傷人案震驚社會 賴總統：盼以此為鑑持續提升應變能力

總統府全社會防衛韌性委員會第6次委員會議今天登場，賴清德總統致詞時表示，上周五發生的北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會，也造...

跨年、元旦活動在即 竹檢成立防範恐怖攻擊應變小組

因應北捷隨機殺人事件，加上人潮聚集的跨年與元旦升旗典禮即將到來，新竹縣政府全面提升治安維護層級。新竹地檢署也成立「防範恐...

無差別攻擊案後防範恐攻 北檢成立防範恐怖攻擊應變小組

因應無差別攻擊事件，為防範恐怖攻擊並強化應變聯繫機制，台北地檢署昨依台灣高等檢察署指示成立 「防範恐怖攻擊應變小組」由國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。