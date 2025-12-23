無差別攻擊案後防範恐攻 北檢成立防範恐怖攻擊應變小組

因應無差別攻擊事件，為防範恐怖攻擊並強化應變聯繫機制，台北地檢署昨依台灣高等檢察署指示成立 「防範恐怖攻擊應變小組」由國安專組主任檢察官李仲仁帶領6名檢察官，以專責檢察官團隊辦案模式，對於散布恐懼心理或暴力威脅危害公眾安全等行為，嚴查速辦、絕不寬貸，全力守護民眾安全。

北檢「防範恐怖攻擊應變小組」由國安專組主任檢察官李仲仁擔任召集人，許智評、李明哲、楊舒雯、高肇佑、劉星汝、李安兒等6名檢察官為應變小組成員，以專責檢察官團隊辦案模式，偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，全力守護民眾安全。

北檢指出，以與台北市警局、新北市警局、法務部調查局台北市調查處台北憲兵隊等單位，建立縱向及橫向聯繫窗口，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制，強化偵查作為，溯源擴大追查，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

北檢強調，任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，將依法嚴查速辦、絕不寬貸，呼籲社會大眾保持理性，不散布、轉傳未經查證訊息，共同守護社會安定與全民安全。