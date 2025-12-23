快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

張文冷酷犯行「當壞掉的人成為壞人」掀討論 釋昭慧舉1例反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
釋昭慧法師。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
釋昭慧法師。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

19日晚間台北發生嚴重暴力事件，27歲凶嫌張文在捷運台北車站、中山站外發動無差別攻擊，造成3人死亡，張文犯後也墜樓身亡。驚悚事件引發社會關注，導演李洵（李又宗）指出「當壞掉的人，成為了壞人」論點，文章一出，引發網友們討論，而玄奘大學宗教系教授、法師釋昭慧則持不同觀點，她認為「壞掉的人未必會成為壞人」。

先前導演李洵在臉書發文，以「當壞掉的人，成為了壞人」為題，指出張文案件的背景，跟2008年6月8日發生的日本秋葉原隨機殺人案相似，當時秋葉原殺人凶嫌是25歲的加藤智大，他開著租來的車撞進秋葉原人群，並且下車揮刀，總共造成7死10傷慘劇。

不過李洵提到，加藤智大並非一開始就是壞人，他從小在充滿羞辱與暴力的家庭環境中生長，成年後又在網路世界遭到嘲笑、排擠，長期孤立無援，所以最後「壞掉的人，成為了壞人」。李洵強調，應該追查張文的成長、處境跟制度分裂的原因，釐清他隨機暴力背後的因果關係，才能避免下一起悲劇。

李洵指出，「我們不只要抓到壞人，更要弄清楚，台灣到底是怎麼讓一個壞掉的人，慢慢變成壞人的」。

不過貼文曝光後，玄奘大學宗教系教授釋昭慧發文質疑，她舉出在台北車站的大量街友為例，不少人有辛苦的背景，可說是「壞掉的人」，但大多數人選擇忍受卑微與屈辱，並沒有冷血傷害無辜。

此外，張文有旅館可住，還有錢購買大量凶器，不能簡化為「被社會逼壞」這種敘事。因此相較之下，窮困流落街頭的街友沒有犯案，也沒有從「壞掉的人」變成「壞人」。

釋昭慧指出，確實有些「壞掉的人」會走向犯罪，但也有許多殺人魔或做出恐怖攻擊的人，並不符合「壞掉的人」的條件，甚至有些是資源充足，具備操控或誘拐他人能力的人。釋昭慧說明，犯罪心理的成因複雜多元，並不一定都是源自破碎的成長經驗，如果過度使用「壞掉的人」一詞，可能會模糊的個人的選擇與責任。

19日晚間台北發生隨機殺人案件，凶嫌張文丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，最後造成4死悲劇。圖為捷運中山站外、誠品生活南西店前。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
19日晚間台北發生隨機殺人案件，凶嫌張文丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，最後造成4死悲劇。圖為捷運中山站外、誠品生活南西店前。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

北車隨機攻擊 張文 釋昭慧

延伸閱讀

安靜老實做事反而難出頭？他自嘆吃虧：專業90分比不上會說話

神秘交易所？他查刷卡記錄全在「LaLaport男廁」傻眼 網一查笑瘋：我也是

誰拿更多？三星座容易和手足計較...天蠍渴望被關注、他在意「公平」

光明正大吃冰！耳鼻喉醫教5招緩解喉嚨痛 床邊放一杯水也有效

相關新聞

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

通緝犯張文在北車、北捷投擲汽油彈與煙霧彈，持刀隨機揮砍民眾釀重大傷亡，他的空軍志願役同梯弟兄透露，他在軍中人緣差常鬧事不...

張文1219隨機殺人 父母下跪道歉：犯下滔天大禍會配合司法調查

1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，訂於今午2時於台北懷愛館解剖張文遺體，進一步釐清遺體內有無毒物反應等案...

「做了我想做的」北捷隨機殺人影片留言 莽男吐1句檢轟：完全沒救的人

桃園唐姓男子在北捷隨機殺人事件當晚，在Threads看見「北車、中山站無差別刺人」影片時，竟留言「真的有人做了我想做的事...

張文冷酷犯行「當壞掉的人成為壞人」掀討論 釋昭慧舉1例反駁

19日晚間台北發生嚴重暴力事件，27歲凶嫌張文在捷運台北車站、中山站外發動無差別攻擊，造成3人死亡，張文犯後也墜樓身亡。驚悚事件引發社會關注，導演李洵...

跨年活動、金門馬拉松列重點 地檢署啟動防恐專責機制

台北捷運台北車站及中山站商圈上周五發生攻擊事件，造成4死11傷，引發社會恐慌，金門地檢署於昨日依台灣高等檢察署檢察長張斗...

北捷隨機傷人事件…1重傷患者出加護病房 衛福部：狀況持續好轉中

台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第五天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。