12萬7千全捐受害家屬！誠品南西連鎖火鍋店家貼出營業明細 全網讚爆

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
雞湯大叔誠品南西店貼出一日營業所得，並將全數捐給北捷隨機殺人事件的受害者家屬。圖／翻攝自雞湯大叔Threads
雞湯大叔誠品南西店貼出一日營業所得，並將全數捐給北捷隨機殺人事件的受害者家屬。圖／翻攝自雞湯大叔Threads

日前北捷台北車站與中山商圈發生隨機殺人事件震驚社會，位於誠品南西的連鎖火鍋「雞湯大叔」南西店也在社群宣布，恢復營業首日的「全數營業額」將不扣除成本，全額捐贈予本次事件受害者家屬，稍早業者也貼出當天銷售紀錄，一共將捐出12萬7075元，暖舉獲網友狂讚，大呼「我還不吃爆！」。

27歲男子張文19日在台北街頭隨機殺人事件，不僅讓人心惶惶，事發地之一的誠品南西店更因此暫停營業一天，在賣場恢復營業的首日，連鎖火鍋「雞湯大叔」南西店發文表示，「面對12/19中山商圈發生的突發事件，以及昨日暫停服務所帶來的不便，我們致上關懷與歉意，並準備了以下安排：」、「關於12/19的消費，若您是當天在誠品南西店用餐未付款的顧客，請不用擔心，所有費用將由大叔買單；今日來誠品南西店用餐的每一位客人，大叔將免費招待一份布朗尼，我們想用一點甜找回平靜與喜悅。」，同時強調，恢復營業日的「全數營業額」將不扣除成本，全額捐贈予本次事件受害者家屬。

稍早業者再度發文表示，「感謝每一位願意走進店裡，一同分享溫暖與祝福的您。」、「12月21日營業額 127,075元（不扣除成本及折扣） 將依約全數捐贈予此次事件的受害家屬。關於實際捐贈的單位與細節，我們陸續確認完成後，第一時間向大眾透明回報。」，最後並強調「謝謝你們，讓這一鍋湯不只溫暖了餐桌，也把心意送到更需要的地方。」

雞湯大叔誠品南西店宣布捐出一日營業所得給北捷隨機殺人事件的受害者家屬。圖／翻攝自雞湯大叔Threads
雞湯大叔誠品南西店宣布捐出一日營業所得給北捷隨機殺人事件的受害者家屬。圖／翻攝自雞湯大叔Threads

北車隨機攻擊 張文

相關新聞

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

台北市隨機襲擊事件造成含兇手在內4死，北市法務局指出，目前已協助被害人釐清相關保險事宜，已協助3位死者家屬向犯保協會申請...

1219隨機攻擊案檢警將解剖凶嫌遺體 傳凶嫌父母將出面道歉

1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，訂於今午2時於台北懷愛館解剖張文遺體，進一步釐清遺體內有無毒物反應等案...

1219事件凸顯捷運警察人力不足 明年人力還會減少 原因曝光

台北市12月19日發生無差別攻擊事件，捷運警察人力不夠，成事後檢討項目之一。台北市議會警政委員會下午審查警察局預算，也點...

北車隨機傷人案震驚社會 賴總統：盼以此為鑑持續提升應變能力

總統府全社會防衛韌性委員會第6次委員會議今天登場，賴清德總統致詞時表示，上周五發生的北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會，也造...

跨年、元旦活動在即 竹檢成立防範恐怖攻擊應變小組

因應北捷隨機殺人事件，加上人潮聚集的跨年與元旦升旗典禮即將到來，新竹縣政府全面提升治安維護層級。新竹地檢署也成立「防範恐...

無差別攻擊案後防範恐攻 北檢成立防範恐怖攻擊應變小組

因應無差別攻擊事件，為防範恐怖攻擊並強化應變聯繫機制，台北地檢署昨依台灣高等檢察署指示成立 「防範恐怖攻擊應變小組」由國...

