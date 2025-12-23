12萬7千全捐受害家屬！誠品南西連鎖火鍋店家貼出營業明細 全網讚爆
日前北捷台北車站與中山商圈發生隨機殺人事件震驚社會，位於誠品南西的連鎖火鍋「雞湯大叔」南西店也在社群宣布，恢復營業首日的「全數營業額」將不扣除成本，全額捐贈予本次事件受害者家屬，稍早業者也貼出當天銷售紀錄，一共將捐出12萬7075元，暖舉獲網友狂讚，大呼「我還不吃爆！」。
27歲男子張文19日在台北街頭隨機殺人事件，不僅讓人心惶惶，事發地之一的誠品南西店更因此暫停營業一天，在賣場恢復營業的首日，連鎖火鍋「雞湯大叔」南西店發文表示，「面對12/19中山商圈發生的突發事件，以及昨日暫停服務所帶來的不便，我們致上關懷與歉意，並準備了以下安排：」、「關於12/19的消費，若您是當天在誠品南西店用餐未付款的顧客，請不用擔心，所有費用將由大叔買單；今日來誠品南西店用餐的每一位客人，大叔將免費招待一份布朗尼，我們想用一點甜找回平靜與喜悅。」，同時強調，恢復營業日的「全數營業額」將不扣除成本，全額捐贈予本次事件受害者家屬。
稍早業者再度發文表示，「感謝每一位願意走進店裡，一同分享溫暖與祝福的您。」、「12月21日營業額 127,075元（不扣除成本及折扣） 將依約全數捐贈予此次事件的受害家屬。關於實際捐贈的單位與細節，我們陸續確認完成後，第一時間向大眾透明回報。」，最後並強調「謝謝你們，讓這一鍋湯不只溫暖了餐桌，也把心意送到更需要的地方。」
