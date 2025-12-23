快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

因應1219無差別攻擊事件 蔣萬安宣布雙城論壇只參加主論壇

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市長蔣萬安於23日中午召開相關會議後決定，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，市長將只出席12月28日上午的主論壇。

市府說明，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣市長第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續四天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

市府表示，蔣市長認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮臺北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

市府表示，蔣市長將於28日當日返回臺北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華副市長率團於12月27日出發。

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

不願稱「1219嫌犯姓名」蔣萬安：他要造成大家恐慌、不讓他得逞

受1219無差別攻擊事件影響 雙城論壇蔣萬安只參加主論壇

公共運輸用路權高於汽機車 蔣萬安拍板推公車環境改善

防跨年恐攻…周五高強度演練 蔣萬安裁示研議細胞簡訊

相關新聞

1219隨機攻擊案檢警將解剖凶嫌遺體 傳凶嫌父母將出面道歉

1219隨機攻擊案，檢警持續追查凶嫌張文犯案動機，訂於今午2時於台北懷愛館解剖張文遺體，進一步釐清遺體內有無毒物反應等案...

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

台北市隨機襲擊事件造成含兇手在內4死，北市法務局指出，目前已協助被害人釐清相關保險事宜，已協助3位死者家屬向犯保協會申請...

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

根據專案小組的調查，張文的金錢用度，幾乎就是先前擔任保全後的積蓄及母親資助金錢在支撐；根據目前找出來的電腦記錄，張文早在...

隨機攻擊案警方清查張文金流 最大金主是母親

張文犯下北車、中山隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇，由於他長達一年多時間沒有工作，是否背後有共犯提供資金？台北市警方透過金...

台北隨機殺人案後大量獻花！他喊添清潔麻煩 網指放一物更浪費

台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4人死亡、11人受傷，事件過後有不少民眾自發前往現場獻花、留下卡片表達哀悼之意。對此，一名網友發文，自己並不認同送花的行為，直言死者無法感受這些舉動，最後恐成為清潔人員的負擔。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

應對突發攻擊，全球維安教你這樣做50

回歸「正常生活」。壞掉的人希望世界崩解，而維持格調與信念就是對社會最好的修復，相信我們每個人都是每天增加一點點超能力的平凡英雄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。