不願稱「1219嫌犯姓名」蔣萬安：他要造成大家恐慌、不讓他得逞

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台市長蔣萬安上午主持市政會議。圖／北市府提供
台市長蔣萬安上午主持市政會議。圖／北市府提供

為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，台市長蔣萬安上午在市政會議時表示，不願意在公開場合提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名，「他的目的之一必然是要造成大家的恐慌情緒，我們不應該讓他得逞」。

27歲男子涉嫌在公共場所持刀攻擊，殺死3人、另11人受傷。蔣萬安在市政會議指出，「我不願意在公開場合提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名」因為在2019年紐西蘭基督城清真寺發生槍擊案，當時造成49人死亡的慘劇，當時的總理阿德恩就拒絕在記者會中提到槍手的名字，強調他不願意讓槍手因為恐怖的罪行獲得任何名聲。

蔣萬安指出，他非常認同當年阿德恩總理的做法，不希望1219的嫌犯成為另一個被記住的，也希望媒體能夠更聚焦在如何讓市民恢復到正常的生活。不論嫌犯是出於什麼樣的動機犯下這一次的隨機殺人案，他的目的之一必然是要造成大家的恐慌情緒，「我們不應該讓他得逞」。台北市政府一定會努力讓台北市繼續是一個讓大家能夠安全生活的城市。

蔣萬安說，最後，針對這一次事件，要代表全體市民向第一線的警察同仁致上最高的敬意。 在高度危險之下，盡最大努力突破阻礙，追查嫌犯以及趕赴救援，守護市民，這份勇氣以及專業，市府與市民都看在眼裡。「事後社會上有各種討論，我理解」有些人從上帝視角批評警察局在案發後的作為，或認為現場民眾缺乏警覺性，「我對這些批評不予置評」。

蔣萬安指出，但他要再次強調，第一線警察同仁是在瞬間高度壓力之下，依照當下可得到的資訊，並以保護市民安全為最高原則所做出的專業判斷。市府會支持同仁所做出的專業決定，同時，要請警察局務必關心同仁的身心狀態，若有需要，應即時提供心理諮詢與相關支持資源，讓每一位同仁在完成任務後，都能獲得妥善的照顧以及陪伴。

北車隨機攻擊 張文

