張文案捷運警察隊長坦承警力有限會扛起責任不逃避 請外界勿苛求捷警

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
張文隨機攻擊案後，捷運警察隊長坦承，捷運警察警力確實有限。今天上午捷運台北車站M8出口有台北市警局的員警持盾牌站崗。記者季相儒／攝影
張文隨機攻擊案件發生後，捷運警察隊隊長廖洛育今天坦承，捷運警察警力確實有限，且捷運警察年齡偏大，多數將近屆齡；近期外界批評捷運警察，廖洛育說他身為捷運警察隊隊長，一定會負起相關的行政懲處及必要責任，不會逃避、勇於承擔，但請外界、民眾不要苛責捷運警察隊同仁，他們都已經非常辛苦。

廖洛育指出，社會大眾質疑捷運警察的執勤是否有空檔，他說捷運警察隊目前負責的轄區範圍是雙北捷運一共117個站體，目前警力為203名，其中外勤同仁共168名，考量到每天捷運系統的人流量都高達2百萬以上，捷警無法預判案件會發生在何時、何地或何處，只能以交錯編排勤務的方式，希望在任何時地發生案件時，能以最快速度趕赴現場，廖洛育說捷警會持續精進跟檢討，但捷警目前的警力確實有限。

另外針對外界質疑捷運警察的無線電是否暢通，廖洛育說，目前捷警使用的是捷運公司的無線電，這是考量捷運大部分都在地下運作，另外還有車廂在軌道行駛，為求通訊順暢，捷警使用捷運公司的無線電。

廖洛育指出，警察局使用的無線電是美規系統，捷運公司使用的無線電是歐規系統，兩者在整合上確實有一定的困難，但以張文攻擊案來說，捷警隊包括警察局、轄區分局以及捷運公司，同步在第一時間接到通報，因此在通報聯繫上並沒有問題。

廖洛育澄清，捷警和轄區分局、新北市警察局，接獲通報時都能做到第一時間的轉報，通訊聯繫沒有太大問題，涉及到鐵路警察局或其他單位，捷警有警用電話可以聯繫。

捷運警察隊隊長廖洛育。記者廖炳棋／翻攝
捷運警察隊隊長廖洛育。記者廖炳棋／翻攝

