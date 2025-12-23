聽新聞
0:00 / 0:00
警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具
根據專案小組的調查，張文的金錢用度，幾乎就是先前擔任保全後的積蓄及母親資助金錢在支撐；根據目前找出來的電腦記錄，張文早在去年4月，第一次網路購買刀具，研判當時應有隨機攻擊想法，但確實計畫是在今年10月開始制訂，根據計畫書內容，張文沒有逃脫計畫也沒有其他攻擊地點。
根據警方調查內容，張文從去年4月開始購買刀具，研判當時已有隨機攻擊想法，直到今年1月，共在蝦皮購物平台購買3把長刀、露天拍賣購買10把短刀；不過直到今年10月，才開始有攻擊計畫書的編輯紀錄，也就是確定的計畫書是10月開始製作。
張文在露天拍賣平台購買煙霧彈，另外在蝦皮購買煤油、工業酒精、磨刀器、盾牌、防毒面具等工具。
根據張文的計畫書，他找來中山條通商圈、北車捷運地下街、中山南西商圈等三張地圖，圈選攻擊目標後，條列出犯案時間及計畫犯行；警方調查，計畫內容幾乎沒有變動，僅有時間調整前後約20分鐘的差異，包括休息、換裝、吃飯等，張文全部羅列清楚。
張文的計畫幾乎完成，警方釐清張文的計畫中並沒有逃脫計畫，也沒有剩餘攻擊地點；計畫書中就是縱火、北車攻擊、南西商圈攻擊等三項計畫，最後的計畫就是南西商圈，結合張文的存款幾乎花用殆盡，警方判斷張文的計畫「已經完成」，也沒有逃亡的準備。
專案小組清查張文金流，除母親外，尚未發現有人資助的金流，警方從目前可查的近月來監視影像，也發現他獨來獨往，沒有朋友、女友或共犯來往跡象；警方發現張文搜尋大量鄭捷事蹟，是鄭捷的模仿犯，但最重要的犯案動機，為何要無差別攻擊？警方還在搜查證據釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言