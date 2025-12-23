警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

根據專案小組的調查，張文的金錢用度，幾乎就是先前擔任保全後的積蓄及母親資助金錢在支撐；根據目前找出來的電腦記錄，張文早在去年4月，第一次網路購買刀具，研判當時應有隨機攻擊想法，但確實計畫是在今年10月開始制訂，根據計畫書內容，張文沒有逃脫計畫也沒有其他攻擊地點。

根據警方調查內容，張文從去年4月開始購買刀具，研判當時已有隨機攻擊想法，直到今年1月，共在蝦皮購物平台購買3把長刀、露天拍賣購買10把短刀；不過直到今年10月，才開始有攻擊計畫書的編輯紀錄，也就是確定的計畫書是10月開始製作。

張文在露天拍賣平台購買煙霧彈，另外在蝦皮購買煤油、工業酒精、磨刀器、盾牌、防毒面具等工具。

根據張文的計畫書，他找來中山條通商圈、北車捷運地下街、中山南西商圈等三張地圖，圈選攻擊目標後，條列出犯案時間及計畫犯行；警方調查，計畫內容幾乎沒有變動，僅有時間調整前後約20分鐘的差異，包括休息、換裝、吃飯等，張文全部羅列清楚。

張文的計畫幾乎完成，警方釐清張文的計畫中並沒有逃脫計畫，也沒有剩餘攻擊地點；計畫書中就是縱火、北車攻擊、南西商圈攻擊等三項計畫，最後的計畫就是南西商圈，結合張文的存款幾乎花用殆盡，警方判斷張文的計畫「已經完成」，也沒有逃亡的準備。