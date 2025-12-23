聽新聞
0:00 / 0:00
隨機殺人後還有人搭捷運嗎？北捷首日上班日搭乘人次曝光
北捷台北車站、中山站外在12月19日發生隨機傷人案後，北市府提高站點見警率，北捷也增派保全巡查。根據北捷統計，12月至今平均運量為224萬人次，在案發後第一個上班日運量為223萬人次，整體無明顯差異。
第一起事件發生點的台北車站M7出口，仍擺滿著鮮花與氣球，也有不少以便條紙向見義勇為而罹難的余先生致謝的小卡，黏貼在牆上。與此同時，北捷在站內外也加強保全或警察巡查，確實提高了見警率。
林姓民眾表示，平時都會到台北車站轉車，對於事件發生還是有點難以相信，現在搭車都會盡量不要戴耳機或者滑手機，提高警覺之外，看見保全和警察也著實放心不少。
北捷表示，根據12月至12月22日全系統平均運量約為224萬人次，12月22日運量約223萬人次，整體運量無明顯差異。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言