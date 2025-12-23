隨機殺人後還有人搭捷運嗎？北捷首日上班日搭乘人次曝光

北捷台北車站、中山站外在12月19日發生隨機傷人案後，北市府提高站點見警率，北捷也增派保全巡查。根據北捷統計，12月至今平均運量為224萬人次，在案發後第一個上班日運量為223萬人次，整體無明顯差異。

第一起事件發生點的台北車站M7出口，仍擺滿著鮮花與氣球，也有不少以便條紙向見義勇為而罹難的余先生致謝的小卡，黏貼在牆上。與此同時，北捷在站內外也加強保全或警察巡查，確實提高了見警率。

林姓民眾表示，平時都會到台北車站轉車，對於事件發生還是有點難以相信，現在搭車都會盡量不要戴耳機或者滑手機，提高警覺之外，看見保全和警察也著實放心不少。