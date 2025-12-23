防張文隨機殺人 中壢警獲贈10支「月牙鏟」強化安維

27歲嫌犯張文上周五在台北車站、中山商圈犯下隨機殺人案，造成3名無辜民眾死亡，震驚社會。桃園市中壢警分局啟動整體安維機制，全面升級勤務作為，今獲民間捐贈10支自行研發的月牙鏟，支援警力執勤安全。

中壢區為桃園人口流動最密集區域之一，轄內涵蓋機場捷運A17至A22等6處場站、2座鐵路車站、1座高鐵站及2處客運總站，並坐擁多處高人次景點與商圈如Xpark水族館、華泰名品城、中壢觀光夜市、橫山書法藝術館等。面對每日大量通勤、旅遊與消費人潮所形成的複雜動線與突發風險，中壢警分局採取「提早部署、強化密度、擴大執行」的整體策略，確保公共空間安全無虞。

對此，阿秋科技有限公司負責人陳天送體察第一線同仁執勤面臨的風險，提升員警防暴能力，進而守護民眾，今主動致贈10支自行研發的月牙鏟，支援警力執勤安全，展現警民同心，共同守護城市安全的力量。

中壢警分局自12月19日夜間起執行加強安維勤務，全日規劃線上強化維安警力，由各派出所於重點場站與人潮聚集處所加強巡守，每班巡邏守望5至10分鐘，合計120警力次。

勤務執行上，分局除責請員警進入站體巡守、巡簽外，並採「雙警、步行」高可見度巡邏；同時與桃園機場捷運行控中心保持即時聯繫，一旦發生緊急狀況，即可迅速引導疏散旅客，並結合捷運警察、警分局、派出所及消防單位即時處置，確保應變流程順暢。